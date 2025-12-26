झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और हत्याओं पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दुमका में एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि हालांकि यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, लेकिन भारत भी इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और समय आने पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा.

दुमका पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने बांग्लादेश की स्थिति पर गहरी चिंता भी व्यक्त की, उन्होंने कहा कि यह हिंसा एक 'प्रदूषित विचारधारा' का परिणाम है, जो इंसानों को शैतान बना देती है.

'दुनिया में कहीं भी हिंदू संकट में होगा, तो हमें चिंता होगी'

अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से देखें तो यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, लेकिन इसके पीछे वे विचारधारा है, जो दूसरों को जीने का अधिकार नहीं देती. एक हिंदू होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं भी हिंदू संकट में होगा, तो भारत उसकी चिंता करेगा.

1971 के दौर में भी भारत ने शरणार्थियों को संरक्षण दिया और पीएम मोदी के नेतृत्व में CAA लाकर नागरिकता सुनिश्चित की. भारत इस मामले में भी पीछे नहीं हटेगा.

'विकास में पिछड़ चुका है बंगाल'- प्रदीप कुमार वर्मा

सांसद ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला, उन्होंने दावा किया कि बंगाल विकास के मामले में पिछड़ चुका है और आने वाले समय में वहां की जनता बीजेपी का साथ देगी. वहीं, हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाने और नई पार्टी के गठन पर उन्होंने इसे 'विकृत मानसिकता' करार दिया.

सिर्फ बंगाल ही नहीं, प्रदीप वर्मा ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को भी आड़े हाथों लिया और राज्य की वर्तमान स्थिति को भयावह बताया.

झारखंड में भी अपराधियों पर कोई लगाम नहीं

झारखंड में वर्तमान सरकार को भ्रष्ट और निरंकुश है. यहां शासन किसी एक हाथ में नहीं है, बल्कि लूट मची हुई है. बालू, पत्थर और कोयले का अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा है. वहीं राज्य में रोज CBI और ACB के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है.

जामताड़ा में लूट और दुमका में बच्चियों का अपहरण भी हो रहा है. जनता ने इन पर विश्वास करके इन्हें पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया.

सांसद खेल महोत्सव में पहुंचे सांसद प्रदीप कुमार वर्मा

सांसद प्रदीप कुमार वर्मा दुमका में 'सांसद खेल महोत्सव' के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. इस खेल महोत्सव की शुरुआत उन संसदीय क्षेत्रों में की गई थी जहां बीजेपी के सांसद नहीं हैं. सितंबर से शुरू हुए इस आयोजन में 56 टूर्नामेंट हुए, जिसमें 15,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था.

जिसके बाद सांसद ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' के जरिए ही विकसित भारत का सपना सच होगा.