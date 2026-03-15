झारखंड: सरायकेला में लाखों श्रद्धालु जुटे, क्या सत्संग के बहाने बंगाल के वोटरों को साध रही BJP?

झारखंड के सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत आने वाले रामचंद्रपुर मैदान में आयोजित कृष्टी दीपा महोत्सव में रविवार (15 मार्च) को श्रद्धालुओं की लाखों की संख्या में भारी भीड़ उमड़ पड़ी. बताया जा रहा है कि यह आयोजन अखंड कोल्हान महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. जिसमें आसपास के जिलों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे.

कार्यक्रम में आम श्रद्धालु की तरह पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे. उनके अलावा मालदा, पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी पूर्व विधायक गुरुचरण नायक सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे. श्रद्धालुओं ने बताया कि वे ठाकुर अनुकूल चंद्र को अपना गुरु मानते हैं और उनसे दीक्षा ले चुके हैं. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी मिले जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी हैं. हालांकि, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इतने बड़े आयोजन को लेकर जब सवाल उठे कि क्या यह चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है, तो आयोजकों और श्रद्धालुओं ने इसे पूरी तरह धार्मिक और आस्था से जुड़ा आयोजन बताया.

हमारे ऋषि मुनि ऋषियों ने हमेशा दिया मार्गदर्शन- अर्जुन मुंडा

पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा यह महोत्सव कई जगह आयोजित होता है और विशेष रूप से यह महोत्सव सुख शांति और समृद्धि के लिए आयोजित किया जाता है. यहां कोई राजनीतिक भावना के साथ नहीं है पर यह बात सत्य है कि भारत की आधी संस्कृत में गुरु कम महत्व है. मार्गदर्शन का महत्व होता है हमारे ऋषि मुनि ऋषियों ने हमेशा मार्गदर्शन दिया है और इसी की शक्ति पूरे भारत में दिखाई दे रही है कि कई तरह के अड़चनों के बावजूद जहां दुनिया उलझा हुआ दिखाई दे रहा है. भारत उसे उलझन से दूर है और भारत में आध्यात्मिक धारा भी बह रही है और विकास भी हो रहा है.

ये भी पढ़िए- Jharkhand News: 'देश में ईंधन की कोई कमी नहीं, सरकार जानबूझकर...', LPG संकट पर बोले बाबूलाल मरांडी

हिंदूवादी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते है बीजेपी कार्यकर्ता- गुरुचरण नायक

पश्चिम बंगाल चुनाव में मालदा के बीजेपी प्रभारी शाहपुर विधायक गुरुचरण नायक ने बताया राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण आयोजनों में सम्मिलित होना हर किसी का कर्तव्य है लेकिन इस कार्यक्रम में वह गुरु ठाकुर अनुकुलचंद्र के द्वारा दीक्षित में है और एक श्रद्धालु की तरह ही वहां पहुंचे हैं. हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हिंदूवादी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे.

ये भी पढ़िए- झारखंड: साहिबगंज में ट्रेन कोच के अंदर नाबालिग से रेप, 14 साल की लड़की को शादी का दिया था झांसा