नीतीश कुमार के हिजाब विवाद के बीच झारखंड में बीजेपी नेता सीपी सिंह का विवादित बयान सामने आया है. जिस महिला डॉक्टर का सीएम द्वारा हिजाब खींचा गया था अब सीपी सिंह ने उस डॉक्टर का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन होने का शक जताया है. उन्होंने कहा कि मुझे तो ये लगता है कि इस डॉक्टर का कनेक्शन दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट से तो नहीं है.