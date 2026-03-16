Jharkhand News: शादी की खुशियां मातम में बदली, गले में फंसे रसगुल्ले ने ली शख्स की जान

Jharkhand News: झारखंड के जमशेदपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. शादी समारोह के दौरान 41 वर्षीय ललित सिंह की गले में रसगुल्ला फंसने से मौत हो गई. मृतक ललित सिंह सोमवार सुबह शादी समारोह में शामिल हुए थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ.

समारोह के दौरान ललित ने रसगुल्ला खाना शुरू किया, लेकिन यह अचानक उसके गले में फंस गया. उसे तुरंत सांस लेने में दिक्कत होने लगी. उस समय समारोह में मौजूद कई लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की. उसके गले से रसगुल्ला निकालने के प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सका.

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

घटना के फौरन बाद ललित के परिवार के सदस्यों ने उन्हें स्थानीय एमजीएम अस्पताल पहुंचाया. हालांकि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. स्वास्थ्यकर्मियों के मुताबिक, रसगुल्ला उनके वायुमार्ग में फंस गया था, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बंद हो गया. ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. यह हादसा समारोह में मौजूद सभी लोगों के लिए अत्यंत दुखद और चौंकाने वाला था. इस घटना ने यह दिखा दिया कि खाने-पीने की छोटी सी गलती भी गंभीर परिणाम ला सकती है, खासकर जब अचानक किसी भोजन का टुकड़ा गले में फंस जाए.

खाने-पीने की वस्तुओं को लेकर सावधानी

स्थानीय लोगों और परिवार के सदस्यों ने घटना को बेहद दुखद बताया. उन्होंने कहा कि शादी समारोह का माहौल अचानक मातम में बदल गया और सभी शोक में डूब गए. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गले में फंसने वाली खाने-पीने की वस्तुओं को लेकर सावधानी रखना बेहद जरूरी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ. यह घटना सभी के लिए चेतावनी बन गई है कि भोजन करते समय तेज़ी या लापरवाही न करें और अगर किसी के गले में खाना फंस जाए तो तुरंत इमरजेंसी मदद ली जाए.