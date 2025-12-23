हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड कैबिनेट मीटिंग में हुए ये बड़े फैसले, हेमंत सोरेन सरकार ने PESA कानून को दी मंजूरी

झारखंड कैबिनेट मीटिंग में हुए ये बड़े फैसले, हेमंत सोरेन सरकार ने PESA कानून को दी मंजूरी

Jharkhand Cabinet Meeting: सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी कैबिनेट ने इसे जनता को समर्पित कर दिया है. हमें उम्मीद है कि इस कानून से शेड्यूल्ड एरिया के लोगों को बहुत लाभ होगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 23 Dec 2025 10:21 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड कैबिनेट बैठक में मंगलवार (23 दिसंबर) को कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें सबसे अहम पेसा कानून को मंजूरी देने का रहा. इसके साथ ही राज्य में वर्षों से लंबित पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है. 

कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "पेसा कानून की नियमावली हम लोगों ने कई स्तरों पर विमर्श और कई विभागों से मंतव्य लेने के बाद बनाई है और इसे आज हमारी कैबिनेट ने झारखंड की जनता को समर्पित कर दिया है. हमें उम्मीद है कि इस कानून से शेड्यूल्ड एरिया के लोगों को बहुत लाभ होगा."

सीएम ने आगे कहा कि देखने का नजरिया है, कुछ लोगों को (विपक्ष) कितना भी अच्छा खाना परोस कर दो उसमें खामियां निकाल देता हैं, ये लोग एक अलग डायरेक्शन में चल दिया हैं हमारे विपक्ष का यही हाल है. नये साल का हम अच्छे से स्वागत करें और नये साल में सबके चेहरे पर मुस्कान हो यही हमारी ख्वाइश है, सभी दुख तकलीफ से दूर रहे यही दुआ है.

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि नई नियमावली लागू होने के साथ ही ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिकारों में व्यापक विस्तार होगा. इसके तहत सरकार का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों को स्थानीय संसाधनों के संरक्षण और निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना है. नियमावली के तहत ग्राम सभाओं को अपने क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों पर निगरानी रखने और सहमति देने का अधिकार मिलेगा. भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में भी ग्राम सभा की भूमिका निर्णायक होगी.

इसके अलावा, वन भूमि के संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में भी ग्राम सभाओं को कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इससे स्थानीय समुदायों की पारंपरिक व्यवस्था, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों पर पकड़ और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है.

सरकार के इस फैसले को आदिवासी स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पेसा कानून लागू न किए जाने पर इसी वर्ष सितंबर में बालू घाटों और लघु खनिजों के लीज आवंटन पर रोक लगा दी थी. मंगलवार को भी इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि आज पेसा एक्ट की नियमावली का ड्राफ्ट कैबिनेट में पेश किया जाएगा.

Published at : 23 Dec 2025 10:21 PM (IST)
Tags :
Jharkhand News Jharkhand Cabinet Meeting HEMANT SOREN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, रायपुर एम्स में थे भर्ती, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
क्रिकेट
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
Advertisement

वीडियोज

Top News: आज की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
ABP Report: टॉर्चर पर बांग्लादेश को खुला अल्टीमेटम! | Bangladesh Hindu Murder Case | Viral Video
Delhi News: कोच को हिंदी सीखने के लिए BJP पार्षद का धमकाने वाला Video Viral | ABP News
Junk Food: ज्यादा जंक फूड खाने से 16 साल की मासूम की मौत! | Amroha | UP News
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू की हत्या...जिहादियों के खिलाफ एकजुट हुए हिंदू | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, रायपुर एम्स में थे भर्ती, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
क्रिकेट
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हेल्थ
Vaibhav Suryavanshi Diet Plan: कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
हेल्थ
प्रोस्टेट कैंसर और नींद की समस्या: जानें पुरुषों में रातभर जागने के प्रमुख कारण
प्रोस्टेट कैंसर और नींद की समस्या: जानें पुरुषों में रातभर जागने के प्रमुख कारण
ट्रेंडिंग
गुस्से से भरी पापा की परी से मुर्गे ने कर दी छेड़खानी, फिर पटक-पटक कर बना दिया कीमा; देखें वीडियो
गुस्से से भरी पापा की परी से मुर्गे ने कर दी छेड़खानी, फिर पटक-पटक कर बना दिया कीमा; देखें वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget