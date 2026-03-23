Assam Election 2026 : हेमंत सोरेने के JMM की कांग्रेस को दो टूक, 'अगर गठबंधन को लेकर गंभीर हैं तो...'
Assam Assembly Election 2026 News: जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा कि अगर कांग्रेस गठबंधन को लेकर गंभीर है, तो उन्हें हमारे द्वारा घोषित 19 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर ही उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए.
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रवक्ता मनोज पांडे ने असम चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन पर चल रही खींचतान और सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. मनोज पांडे ने कहा, "मुझे जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक हम 19 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. अगर कांग्रेस गठबंधन को लेकर गंभीर है, तो उन्हें हमारे द्वारा घोषित 19 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर ही उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए. असम में अगर सेकुलर सरकार बनानी है, तो कांग्रेस को गठबंधन धर्म निभाना होगा, क्योंकि हम एक सीमा से अधिक नहीं झुक सकते. अपने मान-सम्मान के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे. हमारा जो जनाधार और जनसमर्थन है और हेमेंत सोरेन की लोकप्रियता है, उसके अनुरूप हमारा हक मिलना चाहिए."
अब वहां बीजेपी हावी है- मनोज पांडेय
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बयान पर मनोज पांडेय ने कहा, "गौरव गोगोई असम के नेताओं और राज्य को अच्छी तरह से जानते हैं. उनकी बातों में कुछ सच्चाई है, क्योंकि जो लोग पहले कांग्रेस में थे, वे अब वहां बीजेपी पर हावी हैं.
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हुमायूं कबीर और ओवैसी पर क्या बोले?
टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ ओवैसी के चुनाव लड़ने पर मनोज पांडे ने कहा, "मुझे लगता है कि ओवैसी ने एक-दो राज्यों में कुछ हद तक सफलता हासिल की है. उन्होंने बीजेपी को मजबूत किया है और धर्मनिरपेक्ष दलों और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर करने का काम किया है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है. मेरा मानना है कि बंगाल की स्थिति में वे कहीं भी उपयुक्त नहीं होंगे."
असम विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करने असम कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और अध्यक्ष गौरव गोगोई रांची आए थे. हालांकि अभी तक दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को कम सीटें देना चाह रही है, जबकि पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है.
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Source: IOCL