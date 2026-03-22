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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJamshedpur News: झारखंड के जमशेदपुर में नदी किनारे मिला 500 पाउंड का जिंदा अमेरिकी बम, आर्मी संभालेगी मोर्चा

Jamshedpur News: झारखंड के जमशेदपुर में नदी किनारे मिला 500 पाउंड का जिंदा अमेरिकी बम, आर्मी संभालेगी मोर्चा

Jamshedpur News In Hindi: जमशेदपुर के बहरागोड़ा में स्वर्णरेखा नदी किनारे 500 पाउंड का जिंदा अमेरिकी बम मिला है. सेना और बम निरोधक टीम आज इसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करेगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 22 Mar 2026 10:22 AM (IST)
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जमशेदपुर के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी किनारे जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया. घटना 21 मार्च की है जहां बम मिलने की पुष्टि हुई है. यह बम पानीपड़ा नागुड़साई इलाके में बालू खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से निकला. जिला प्रशासन ने इसे अत्यंत शक्तिशाली बताया है और आज यानी 22 मार्च को इसे डिफ्यूज करने की तैयारी है.

कैसे मिला बम और क्या है स्थिति?

ग्रामीणों के अनुसार गांव के लोग नदी किनारे बालू की खुदाई कर रहे थे, तभी जमीन के अंदर दबा यह भारी बम मिला. बम मिलने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में आ गए. प्रशासन ने तुरंत मौके को घेरकर सुरक्षा बढ़ा दी है.

बम की खासियत और पहचान

बरामद बम गैस सिलेंडर के आकार का बताया जा रहा है, जिसका वजन करीब 500 पाउंड यानी लगभग 227 किलोग्राम है. इस पर AN-M64 मॉडल अंकित है और ‘Made in America’ लिखा हुआ है. विशेषज्ञों के अनुसार यह अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस है, जो संभवतः सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय का हो सकता है. यानी ये एक अमेरिकी मिसाइल बम है, जो अभी भी जिंदा अवस्था में है. बम का आकार गैस सिलेंडर जैसा बताया जा रहा है.

जांच और डिफ्यूज की तैयारी

ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि बम काफी पुराना दिख रहा है, लेकिन अभी भी बेहद खतरनाक स्थिति में है. रांची से बम निरोधक दस्ता और आर्मी की टीम को मौके पर बुलाया गया है. स्थानीय बम निरोधक टीम ने भी इसकी गंभीरता को देखते हुए सेना की मदद जरूरी बताई है.

प्रशासन अलर्ट, लोगों से अपील

प्रशासन ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है. अधिकारियों का कहना है कि आज सेना की निगरानी में इस अमेरिकी बम को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया जाएगा. फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

Input By : नीरज तिवारी
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Published at : 22 Mar 2026 10:22 AM (IST)
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