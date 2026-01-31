भारी बर्फबारी के बाद जोजिला पास ट्रैफिक मूवमेंट शुरू, 5 दिन बाद खुला श्रीनगर-कारगिल हाईवे

श्रीनगर-कारगिल नेशनल हाईवे के जोजिला पास पर ट्रैफिक शनिवार (31 जनवरी 2026) को फिर से शुरू हो गया, जो हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के कारण पांच दिनों से ज्यादा समय से बंद था. भारी ट्रकों और पैसेंजर गाड़ियों के लिए ट्रैफिक मूवमेंट के बारे में कल(1 फरवरी) मौसम की स्थिति के आधार पर फैसला लिया जाएगा, जबकि मिनिमार्ग और सोनमर्ग दोनों तरफ फंसी सभी गाड़ियों को आज जाने की इजाजत दे दी गई है.

BRO ने जोजिला पास पर शुरू किया बर्फ हटाने का काम

अधिकारियों ने बताया कि भारी बर्फबारी के बाद मौसम में सुधार होने पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने जोजिला पास पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है. इस रास्ते पर करीब तीन से चार फीट तक बर्फ जमा हो गई थी. वहीं हाईवे को पहले एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था, और मौसम में सुधार होने के बाद गुरुवार (29 जनवरी) को बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया था. अधिकारियों ने बताया कि सड़क साफ होने के बाद कारगिल की तरफ से ट्रैफिक मूवमेंट फिर से शुरू कर दिया गया है.

अधिकारियों ने गाड़ी चलाने वालों से हाईवे पर यात्रा करते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया है और उन्हें फिसलन भरी सड़क पर बेहतर ग्रिप के लिए एंटी-स्किड चेन साथ रखने की सलाह दी है. ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट (TCU) श्रीनगर और PCR कारगिल यात्रियों को कट-ऑफ टाइमिंग के बारे में भी जानकारी देते रहेंगे.

कारगिल-जोजिला एक्सिस पर बिना एंटी-स्किड चेन वाली गाड़ियों को इजाजत नहीं

इस बीच, द्रास पुलिस ने एक एडवाइजरी में कहा कि हाल ही में हुई बर्फबारी को देखते हुए, नेशनल हाईवे के साथ-साथ द्रास सब-डिवीजन की अंदरूनी सड़कें भी फिसलन भरी हो गई हैं. लोगों की सुरक्षा के लिए, कारगिल-जोजिला एक्सिस या अंदरूनी सड़कों पर बिना एंटी-स्किड चेन के किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी. एडवाइजरी में कहा गया कि यह कदम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है.

किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में, लोगों से संपर्क करने के लिए कहा गया है-