जम्मू-कश्मीर में पिछले एक हफ़्ते में भारी बर्फ़बारी और फ़रवरी के पहले दो हफ़्तों में और भी भारी बर्फ़बारी की उम्मीद के बावजूद, श्रीनगर और जम्मू के बीच इंटर-प्रोविंशियल सड़क कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन (BRO) ने पहली बार सर्दियों के चरम मौसम में मुग़ल रोड पर बड़े पैमाने पर बर्फ़ हटाने का ऑपरेशन शुरू किया है. परंपरागत रूप से, भारी बर्फ़बारी के कारण हर सर्दियों में मुग़ल रोड लगभग चार से छह महीने तक बंद रहती थी, और इस दौरान बर्फ़ हटाने का कोई काम नहीं किया जाता था.

बहाली का काम आमतौर पर गर्मियों का मौसम शुरू होने के बाद ही शुरू होता था, लेकिन इस बार इंजीनियर और मज़दूर राजौरी और शोपियां दोनों तरफ़ से पूरी रफ़्तार से काम कर रहे हैं और सड़कों से भारी मात्रा में बर्फ़ हटा रहे हैं. 26 से 28 जनवरी के बीच 24 घंटे से भी कम समय में इस इलाके में दस फ़ीट से ज़्यादा बर्फ़ गिरी, जो इस मौसम में पूरे कश्मीर में रिकॉर्ड की गई सबसे भारी बर्फ़बारी है.

श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग

90 किलोमीटर लंबी मुग़ल रोड का रणनीतिक और सार्वजनिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह पीर पंजाल क्षेत्र के राजौरी और पुंछ के जुड़वां सीमावर्ती ज़िलों को कश्मीर के शोपियां ज़िले से जोड़ती है, और श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करती है.

पीर की गली पर्वत श्रृंखलाओं से गुज़रने वाली यह सड़क बेहद कठिन और ऊँचाई वाले इलाके से गुज़रती है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ सर्दियों में भारी से बहुत भारी बर्फ़बारी होती है, जिससे अक्सर लंबे समय तक सड़क बंद रहती है. हाल ही में, BRO को मुग़ल रोड के रखरखाव के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था, जिसे NH-701A नामक एक नए स्वीकृत नेशनल हाईवे में शामिल किया गया है.

अब, नीति में बदलाव करते हुए, BRO ने सर्दियों के दौरान भी बर्फ़ हटाने का काम शुरू करने का फ़ैसला किया है.

स्नो कटर 24 घंटे कर रहीं काम

BRO के अधिकारियों ने बताया कि सड़क को बहाल करने के लिए स्नो कटर मशीनें लगाई गई हैं और वे चौबीसों घंटे काम कर रही हैं. उन्होंने कहा, "बर्फ़ हटाने का ऑपरेशन दोनों तरफ़ से एक साथ किया जा रहा है, कश्मीर में शोपियां की तरफ़ से BRO के प्रोजेक्ट बीकन और राजौरी पुंछ की तरफ़ से प्रोजेक्ट संपर्क द्वारा."



BRO अधिकारियों ने कहा कि अगर मौसम की स्थिति अनुकूल रहती है, तो बर्फ़ हटाने का काम अगले 10 से 12 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सड़क को जल्द से जल्द चालू करना और कश्मीर और जम्मू में सड़क कनेक्टिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ाना है.

रणनीतिक और लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी मज़बूत होगी

BRO अधिकारियों ने कहा कि यह पहली बार होगा जब मुगल रोड को सर्दियों के मौसम के बीच में बहाल किया जाएगा, जिससे राजौरी और पुंछ जिलों के लोगों को काफी राहत और फायदे मिलने की उम्मीद है, साथ ही इस क्षेत्र में रणनीतिक और लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी भी मज़बूत होगी.