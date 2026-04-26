जम्मू को घाटी से जोड़ने वाली वंदे भारत में क्या-क्या है खास? कम समय में पहुंचेंगे श्रीनगर, मिलेंगी ये सुविधाएं
Jammu Kashmir News In Hindi: पहली स्पेशल ट्रेन (02601) जम्मू-तवी से 30 अप्रैल को सुबह साढ़े 10 बजे चलेगी. यह ट्रेन दोपहर 3 बजकर 5 मिनट पर श्रीनगर पहुंचेगी.
जम्मू-कश्मीर के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. 30 अप्रैल से जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है. रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. 266.66 किलोमीटर की दूरी अब 5 घंटे में तय होगी. इससे सड़क यात्रा का एक तेज, सुरक्षित और हर मौसम में चलने वाला विकल्प मिलने जा रहा है.
पहली स्पेशल ट्रेन (02601) जम्मू-तवी से 30 अप्रैल को सुबह साढ़े 10 बजे चलेगी. यह ट्रेन दोपहर 3 बजकर 5 मिनट पर श्रीनगर पहुंचेगी. यह क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी में मोस्ट अवेटेड उपलब्धि है. लंबे समय से लंबित श्री माता वैष्णो देवी कटरा-श्रीनगर वंदे भारत सेवा का विस्तार स्थानीय निवासियों, पर्यटकों की मांग को पूरा करेगा.
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जम्मू क्षेत्र को घाटी से जोड़ेगी ट्रेन
वंदे भारत ट्रेन अब बिना किसी ट्रांसफर की जरूरत के जम्मू के इलाके को सीधे कश्मीर घाटी से जोड़ेगी. अधिकारियों को कहना है कि यह सर्विस न केवल यात्रा को सुगम बनाएगी बल्कि क्षेत्रीय एकता को भी मजबूती देगी. यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित की गई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक के पूरा होने और शुरू होने के बाद उठाया गया है.
इस तरह रहेगा पूरा कार्यक्रम
30 अप्रैल को जम्मू तवी से सुबह 10:30 बजे प्रस्थान करेगी. सुबह 11 बजकर 54 मिनट से 11 बजकर 59 मिनट तक श्री माता वैष्णो देवी कटरा में रुकेगी. दोपहर 3 बजकर 5 मिनट पर यह श्रीनगर पहुंचेगी. बॉर्डर पार करने के उद्देश्य से बिजबेहरा में एक अतिरिक्त परिचालन ठहराव होगा. अधिकारियों ने बताया कि नियमित समय सारिणी का ऐलान अलग से किया जाएगा.
इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के शामिल होने की उम्मीद है. उनके द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया जाएगा. इनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भी कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है. इस सीधी रेल सेवा को एक भरोसेमंद विक्लप के रूप में देखा जा रहा है. सर्दियों के दौरान अब राजमार्ग बंद होने के बाद भी लोग इस ट्रेन के जरिए अपना सफर पूरा कर सकेंगे.
वंदे भारत ट्रेन में क्या है खास?
इस ट्रेन में बेहतर सुविधा देने के लिए विंटरराइजेश तकनीक है. जिसे खासतौर पर कश्मीर घाटी की कठोर जलवायु परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है. इसमें पानी की पाइपलाइनों को जमने से रोकने के लिए स्व-विनियमित हीटींग केबल मौजूद है. साथ ही पानी के टैंकों में 1800W सिलिकॉन हीटींग पैड लगाए गए हैं. गर्म बायो-टॉयलेट और सहायक प्रणाली की व्यवस्था की गई है.
इसके अलावा ड्राइवर की विंडशील्ड में अंतर्निहित हीटींग एलिमेंट जो धुंध को रोकने के लिए लगाया गया है. ब्रेकिंग की सुविधा के लिए एयर ड्रायर में हीटिंग सिस्टम लगाया गया है. इस ट्रेन के शुरू होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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Source: IOCL