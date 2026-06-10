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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirVaishno Devi: वैष्णो देवी में भक्तों का सैलाब! एक हफ्ते में 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, होटल फुल

Vaishno Devi: वैष्णो देवी में भक्तों का सैलाब! एक हफ्ते में 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, होटल फुल

Vaishno Devi Yatra News: गर्मियों की छुट्टियों में माता वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी है. एक सप्ताह में 3 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए.

By : अजय बाचलू | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 10 Jun 2026 01:00 AM (IST)
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गर्मियों की छुट्टियों के बीच माता वैष्णो देवी यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. पिछले एक सप्ताह में 3 लाख से अधिक श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं. हालात ऐसे हैं कि हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोपवे और भवन में ठहरने के लिए उपलब्ध कमरे लगभग पूरी तरह बुक चल रहे हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं को यात्रा पर निकलने से पहले यात्रा की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी जा रही है.

श्राइन बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, जून महीने की शुरुआत से ही यात्रा में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. 1 जून को 37,100 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि 2 जून को यह संख्या 40,200 पहुंच गई. इसके बाद 3 जून को 40,300, 4 जून को 40,000, 5 जून को 42,500, 6 जून को 47,500, 7 जून को 48,300 और 8 जून को 48,500 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए. लगातार बढ़ रही यह संख्या हाल के वर्षों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती दिख रही है.

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भीड़ बढ़ने पर समय से पहले बंद किए गए पंजीकरण केंद्र

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण कई बार यात्रा पंजीकरण केंद्रों को निर्धारित समय से पहले बंद करना पड़ा. 6 जून को पंजीकरण रात 10 बजे तक होना था, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण इसे रात 8 बजे ही बंद कर दिया गया. वहीं रविवार को भी सभी पंजीकरण केंद्र शाम करीब 7 बजे बंद कर दिए गए.

दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार एक दिन में 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर भेजने की अनुमति नहीं है. इसी वजह से जब संख्या तय सीमा के करीब पहुंच जाती है तो पंजीकरण प्रक्रिया समय से पहले रोक दी जाती है.

यात्रा में रिकॉर्ड भीड़ का असर सुविधाओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है. हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार, रोपवे और भवन में रहने के लिए कमरे अगले कई दिनों तक लगभग पूरी तरह बुक हैं. ऐसे में बिना अग्रिम बुकिंग के आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

श्राइन बोर्ड भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए दर्शन के लिए बनाई गई तीनों गुफाओं का इस्तेमाल कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं को जल्दी दर्शन कराए जा सकें और लंबी कतारों को नियंत्रित किया जा सके.

कटरा के कारोबारियों के चेहरे खिले

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का सबसे ज्यादा फायदा कटरा के स्थानीय कारोबारियों को मिल रहा है. होटल, गेस्ट हाउस, ढाबे, रेस्टोरेंट और दुकानों पर अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है.

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स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल विभिन्न कारणों से यात्रा प्रभावित हुई थी, जिससे कारोबार पर असर पड़ा था. लेकिन इस साल रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने व्यापार में नई जान फूंक दी है. कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी यही रफ्तार बनी रही तो पर्यटन और व्यापार दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा.

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Published at : 10 Jun 2026 01:00 AM (IST)
Tags :
Vaishno Devi Yatra JAMMU KASHMIR NEWS
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