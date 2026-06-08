कश्मीरी पंडितों की संस्था पनुन कश्मीर ने ऋषि-वार इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है. इस कांफ्रेंस में उपराज्यपाल ने कहा था कि कश्मीरी पंडित के साथ जो विस्थापन में हुआ, उसके लिए आम लोग जिम्मेदार नहीं थे.

जम्मू में पनुन कश्मीर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने श्रीनगर में हाल ही में हुई ऋषि-वार इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की टिप्पणियों पर विस्तार से चर्चा की. सदस्यों ने इस बयान पर चिंता जताई कि 'कश्मीर के आम लोग' कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे.

'कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर चर्चा में पीड़ितों का सम्मान हो'

काउंसिल ने माना कि हालांकि अलग-अलग धर्मों के बीच बातचीत और सांप्रदायिक सद्भाव स्वागत योग्य कदम हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के नरसंहार, पलायन और लंबे समय तक चले निर्वासन से जुड़ी किसी भी चर्चा में ऐतिहासिक संवेदनशीलता और पीड़ितों के अनुभवों के प्रति गहरा सम्मान होना चाहिए.

'कश्मीरी पंडितों के मुद्दों पर ठीक से नहीं दिया गया ध्यान'

सदस्यों ने कहा, ''कश्मीरी पंडितों की त्रासदी आज़ादी के बाद के भारत के सबसे महत्वपूर्ण अनसुलझे सवालों में से एक बनी हुई है. जवाबदेही, न्याय, मान्यता और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर अभी तक ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है.'' एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने हैरानी जताई कि सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में निष्कर्ष तब निकाले जा रहे हैं, जबकि राज्य ने नरसंहार और पलायन से जुड़ी घटनाओं का कभी भी व्यापक ब्योरा तैयार नहीं किया है.

कश्मीरी पंडितों ने लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष जारी रखा-पनुन कश्मीर

काउंसिल ने दोहराया कि पनुन कश्मीर सामूहिक अपराध के सिद्धांत को नहीं मानता, लेकिन वह समय से पहले दोषमुक्त करने की उन कोशिशों को भी खारिज करता है जो पीड़ितों के वास्तविक अनुभवों और गवाहियों को नजरअंदाज करती हैं. काउंसिल ने यह भी माना कि कश्मीरी पंडितों ने नरसंहार, जबरन विस्थापन और तीन दशकों से अधिक के निर्वासन का सामना करने के बावजूद, लगातार संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से अपना संघर्ष जारी रखा है.

'कश्मीरी पंडितों के पलायन को सरल कहानियों में नहीं बदला जा सकता'

सदस्यों को लगा कि धर्म और संविधान के बीच संबंध पर चर्चा के लिए सार्वजनिक रूप से किसी कश्मीरी पंडित को अलग से चुनना एक दुर्भाग्यपूर्ण संकेत था, जिसे समुदाय के कई लोगों ने असंवेदनशील और दुखद माना. बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. अग्निशेखर ने कहा, ''कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन को सरल कहानियों में नहीं बदला जा सकता और किसी भी सार्थक सुलह का आधार ऐतिहासिक सच्चाई, न्याय और समुदाय द्वारा सहे गए दुख को स्वीकार करना होना चाहिए.''

'नरसंहार के पीड़ित उपदेश के बजाय सहानुभूति के हकदार'

काउंसिल ने कहा कि नरसंहार के पीड़ित उपदेश के बजाय सहानुभूति के हकदार हैं और ऐतिहासिक सवालों को सरकारी घोषणाओं से हल नहीं किया जा सकता. सदस्यों ने जोर दिया कि कश्मीरी पंडितों के अनुभवों पर कोई राय बनाने से पहले, खुद पीड़ितों की बात ईमानदारी, संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुनी जानी चाहिए.

कार्यकारी परिषद ने नरसंहार की मान्यता, न्याय और 'पनुन कश्मीर' के मार्गदर्शन प्रस्ताव के अनुसार कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक अलग मातृभूमि की स्थापना के संघर्ष के प्रति 'पनुन कश्मीर' की प्रतिबद्धता को दोहराया. बैठक का समापन ऐतिहासिक मान्यता, राजनीतिक सशक्तिकरण और समुदाय की लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयासों को तेज करने के संकल्प के साथ हुआ.

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