हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirपनुन कश्मीर ने LG की टिप्पणी पर जताई नाराजगी, 'कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर चर्चा में...'

पनुन कश्मीर ने LG की टिप्पणी पर जताई नाराजगी, 'कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर चर्चा में...'

Jammu Kashmir News: जम्मू में पनुन कश्मीर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की त्रासदी आज़ादी के बाद के भारत के सबसे अहम अनसुलझे सवालों में से एक बनी हुई है.

By : अजय बाचलू | Updated at : 08 Jun 2026 01:19 PM (IST)
Preferred Sources

कश्मीरी पंडितों की संस्था पनुन कश्मीर ने ऋषि-वार इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है. इस कांफ्रेंस में उपराज्यपाल ने कहा था कि कश्मीरी पंडित के साथ जो विस्थापन में हुआ, उसके लिए आम लोग जिम्मेदार नहीं थे. 

जम्मू में पनुन कश्मीर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने श्रीनगर में हाल ही में हुई ऋषि-वार इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की टिप्पणियों पर विस्तार से चर्चा की. सदस्यों ने इस बयान पर चिंता जताई कि 'कश्मीर के आम लोग' कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे.

'कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर चर्चा में पीड़ितों का सम्मान हो'

काउंसिल ने माना कि हालांकि अलग-अलग धर्मों के बीच बातचीत और सांप्रदायिक सद्भाव स्वागत योग्य कदम हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के नरसंहार, पलायन और लंबे समय तक चले निर्वासन से जुड़ी किसी भी चर्चा में ऐतिहासिक संवेदनशीलता और पीड़ितों के अनुभवों के प्रति गहरा सम्मान होना चाहिए.

'कश्मीरी पंडितों के मुद्दों पर ठीक से नहीं दिया गया ध्यान'

सदस्यों ने कहा, ''कश्मीरी पंडितों की त्रासदी आज़ादी के बाद के भारत के सबसे महत्वपूर्ण अनसुलझे सवालों में से एक बनी हुई है. जवाबदेही, न्याय, मान्यता और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर अभी तक ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है.'' एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने हैरानी जताई कि सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में निष्कर्ष तब निकाले जा रहे हैं, जबकि राज्य ने नरसंहार और पलायन से जुड़ी घटनाओं का कभी भी व्यापक ब्योरा तैयार नहीं किया है.

कश्मीरी पंडितों ने लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष जारी रखा-पनुन कश्मीर

काउंसिल ने दोहराया कि पनुन कश्मीर सामूहिक अपराध के सिद्धांत को नहीं मानता, लेकिन वह समय से पहले दोषमुक्त करने की उन कोशिशों को भी खारिज करता है जो पीड़ितों के वास्तविक अनुभवों और गवाहियों को नजरअंदाज करती हैं. काउंसिल ने यह भी माना कि कश्मीरी पंडितों ने नरसंहार, जबरन विस्थापन और तीन दशकों से अधिक के निर्वासन का सामना करने के बावजूद, लगातार संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से अपना संघर्ष जारी रखा है. 

'कश्मीरी पंडितों के पलायन को सरल कहानियों में नहीं बदला जा सकता'

सदस्यों को लगा कि धर्म और संविधान के बीच संबंध पर चर्चा के लिए सार्वजनिक रूप से किसी कश्मीरी पंडित को अलग से चुनना एक दुर्भाग्यपूर्ण संकेत था, जिसे समुदाय के कई लोगों ने असंवेदनशील और दुखद माना. बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. अग्निशेखर ने कहा, ''कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन को सरल कहानियों में नहीं बदला जा सकता और किसी भी सार्थक सुलह का आधार ऐतिहासिक सच्चाई, न्याय और समुदाय द्वारा सहे गए दुख को स्वीकार करना होना चाहिए.''

'नरसंहार के पीड़ित उपदेश के बजाय सहानुभूति के हकदार'

काउंसिल ने कहा कि नरसंहार के पीड़ित उपदेश के बजाय सहानुभूति के हकदार हैं और ऐतिहासिक सवालों को सरकारी घोषणाओं से हल नहीं किया जा सकता. सदस्यों ने जोर दिया कि कश्मीरी पंडितों के अनुभवों पर कोई राय बनाने से पहले, खुद पीड़ितों की बात ईमानदारी, संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुनी जानी चाहिए.

कार्यकारी परिषद ने नरसंहार की मान्यता, न्याय और 'पनुन कश्मीर' के मार्गदर्शन प्रस्ताव के अनुसार कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक अलग मातृभूमि की स्थापना के संघर्ष के प्रति 'पनुन कश्मीर' की प्रतिबद्धता को दोहराया. बैठक का समापन ऐतिहासिक मान्यता, राजनीतिक सशक्तिकरण और समुदाय की लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयासों को तेज करने के संकल्प के साथ हुआ.

राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद, उपराज्यपाल समेत पूरे देश ने किया नमन

Published at : 08 Jun 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha Kashmiri Pandits JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
पनुन कश्मीर ने LG की टिप्पणी पर जताई नाराजगी, 'कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर चर्चा में...'
पनुन कश्मीर ने LG की टिप्पणी पर जताई नाराजगी, 'कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर चर्चा में...'
जम्मू और कश्मीर
Jammu News: जम्मू में रिश्ते कलंकित, सौतेले पिता ने नाबालिग पुत्री से किया रेप; आरोपी गिरफ्तार
जम्मू में रिश्ते कलंकित, सौतेले पिता ने नाबालिग पुत्री से किया रेप; आरोपी गिरफ्तार
जम्मू और कश्मीर
राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद, उपराज्यपाल समेत पूरे देश ने किया नमन
राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद, उपराज्यपाल समेत पूरे देश ने किया नमन
जम्मू और कश्मीर
देशभर के बाजारों तक पहुंच रही जम्मू-कश्मीर की चेरी, रेलवे ने अब तक भेजी 111 टन से ज्यादा खेप
देशभर के बाजारों तक पहुंच रही जम्मू-कश्मीर की चेरी, रेलवे ने अब तक भेजी 111 टन से ज्यादा खेप
Advertisement

वीडियोज

Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बीच कांग्रेस को तगड़ा झटका, TVK में शामिल हुआ ये महासचिव
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बीच कांग्रेस को तगड़ा झटका, TVK में शामिल हुआ ये महासचिव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अहंकार भी त्यागना होगा...ओवैसी के बिना गठबंधन पूरा नहीं', INDIA ब्लॉक की बैठक पर AIMIM का बयान
'अहंकार भी त्यागना होगा...ओवैसी के बिना गठबंधन पूरा नहीं', INDIA ब्लॉक की बैठक पर AIMIM का बयान
विश्व
Israel Iran War Live Updates: ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव? जानें सारी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव?
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
बॉलीवुड
Bandar BO Day 3: बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
हेल्थ
Indian Thali: क्या भारतीय थाली सच में बढ़ाती है डायबिटीज, जानें किन लोगों के लिए सही नहीं है दाल-रोटी?
क्या भारतीय थाली सच में बढ़ाती है डायबिटीज, जानें किन लोगों के लिए सही नहीं है दाल-रोटी?
टेक्नोलॉजी
बरसात में AC चलाने का सीक्रेट तरीका! इस मोड को ON करते ही मिलेगा डबल फायदा
बरसात में AC चलाने का सीक्रेट तरीका! इस मोड को ON करते ही मिलेगा डबल फायदा
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget