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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासेल्फी से आधी रात बनाया वीडियो, PM मोदी ने Gen Z से उनके ही स्टाइल में क्यों की बात? जानें

सेल्फी से आधी रात बनाया वीडियो, PM मोदी ने Gen Z से उनके ही स्टाइल में क्यों की बात? जानें

नीट पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात 11:52 बजे सेल्फी वीडियो जारी कर छात्रों से सीधे संवाद किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 24 Jul 2026 12:09 PM (IST)
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नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात 11:52 बजे पहली बार सेल्फी वीडियो जारी कर सीधे छात्रों से बात की. करीब तीन मिनट के इस वीडियो में उन्होंने पेपर लीक को गंभीर समस्या बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़े कानून का भरोसा दिया. इस संदेश के समय और अंदाज को लेकर भी राजनीतिक और सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है.

रात 11:52 बजे छात्रों के नाम पीएम मोदी का वीडियो संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात 11:52 बजे सेल्फी वीडियो जारी कर छात्रों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक कोई छोटी घटना नहीं है और इससे लाखों छात्रों व उनके परिवारों को गहरा दुख पहुंचा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: जंतर मंतर को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश, डेढ़ किमी के दायरे में बंद रहेगी मोबाइल इंटरनेट सर्विस

पेपर लीक के आरोपियों पर कार्रवाई का दावा

प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. उन्होंने बताया कि पिछले ढाई महीने में सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

फास्ट-ट्रैक कोर्ट और नए कानून की तैयारी

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को ही संबंधित विभागों को परीक्षा से जुड़े अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़े कानून का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया था. उन्होंने बताया कि मसौदा उसी रात तैयार हो गया और शुक्रवार को इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. सरकार इस विधेयक को जल्द संसद से पारित कराने की कोशिश करेगी.

'किसी छात्र का एक साल बर्बाद नहीं होने दिया'

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि किसी भी छात्र का पूरा शैक्षणिक वर्ष खराब न हो. इसी वजह से करीब 22 लाख छात्रों की परीक्षा कम समय में कराई गई और 19 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिए गए. उन्होंने कहा कि देशभर में कई छात्र अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ परीक्षा कराने तक सीमित नहीं रहना चाहती और व्यवस्था में स्थायी सुधार करेगी.

बदला दिखा पीएम का संवाद करने का तरीका

प्रधानमंत्री आमतौर पर आधिकारिक मंच से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सेल्फी मोड में छोटा वीडियो जारी किया. इसे युवाओं और सोशल मीडिया पर सक्रिय पीढ़ी तक सीधे पहुंचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. यह भी चर्चा का विषय रहा कि प्रधानमंत्री ने आधी रात के करीब यह संदेश जारी किया.

विपक्ष पर नहीं, छात्रों की चिंता पर रहा फोकस

वीडियो में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कोई राजनीतिक हमला नहीं किया. उन्होंने पूरी बातचीत छात्रों की चिंता, परीक्षा व्यवस्था और सुधार पर केंद्रित रखी. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य छात्रों का भविष्य सुरक्षित करना है.

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया

वरिष्ठ पत्रकार स्मिता प्रकाश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सेल्फी मोड में रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो संवाद का नया और प्रभावी तरीका है, जिसे लाखों लोगों ने देखा. वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी और छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सीधे कुछ नहीं कहा. वीडियो को करोड़ों बार देखा जा चुका है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 24 Jul 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI NEET Paper Leak
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