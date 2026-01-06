वैष्णो देवी जाने वाले सावधान! श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को दी बुकिंग में धोखाधड़ी की चेतावनी

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की महत्वपूर्ण सलाह दी है. बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर चेतावनी जारी की है कि कोई भी नकली मैसेज, फोन कॉल या व्हाट्सएप फॉरवर्ड के बहकावे में आकर पेमेंट न करें. ऐसे मैसेज अक्सर झूठा दावा करते हैं कि वे माता वैष्णो देवी यात्रा की बुकिंग या संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. बोर्ड ने साफ कहा कि अनाधिकृत वेबसाइटों या व्यक्तियों के धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों से सावधान रहें.

बोर्ड ने यात्रियों से की अपील

श्राइन बोर्ड के अनुसार, सभी आधिकारिक बुकिंग केवल उनकी वेबसाइट के जरिए ही होती हैं. हेलिकॉप्टर टिकट, पूजा, दर्शन स्लिप, कमरे या अन्य सेवाओं की बुकिंग के लिए सिर्फ इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करें. बोर्ड ने यात्रियों से अपील की है कि पेमेंट करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें. अगर कोई संदेह हो तो श्राइन बोर्ड के हेल्पडेस्क नंबर पर संपर्क करके पुष्टि कराएं.

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या देख आई चेतावनी

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है. ठंड के मौसम में यात्रा शुरू हो चुकी है और लाखों यात्री कटरा पहुंच रहे हैं. इसी का फायदा उठाकर धोखेबाज सक्रिय हो जाते हैं.

वे फर्जी वेबसाइट बनाकर या सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं. कई बार फेक मैसेज में दावा किया जाता है कि विशेष पूजा या प्राथमिकता दर्शन की बुकिंग हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता. पेमेंट लेने के बाद ये लोग गायब हो जाते हैं.

यात्रियों को सतर्क रहने की दी सलाह

श्राइन बोर्ड ने यात्रियों से सतर्क रहने और सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी है. बोर्ड का कहना है कि आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है. वहां सभी सेवाओं की सही जानकारी और रेट उपलब्ध होते हैं. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या अज्ञात नंबरों से आए कॉल पर भरोसा करने से बचें.

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगातार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए काम कर रहा है. हाल ही में नए ट्रैक और सुविधाओं का उद्घाटन भी हुआ है. बोर्ड की यह चेतावनी यात्रियों को धोखे से बचाने और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से जारी की गई है.