Vaishno Devi: कटरा में तेज बारिश, वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड, बैटरी कार सेवा बंद

जम्मू के कटरा में तेज बारिश हो रही है. तेज बारिश के चलते माता वैष्णो देवी के पैदल यात्रा मार्ग पर चट्टानें खिसक गईं. चट्टानें खिसकने से बैटरी कार सेवा प्रभावित हो गई. फिलहाल एहतियातन बैटरी कार सेवा बंद कर दी गई है. चट्टानों के खिसकने से अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं है.

डोडा जिले में आई बाढ़

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ ने ठाठरी शहर के ऊपरी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई घरों, दुकानों और गाड़ियों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा. पहाड़ी इलाके में हुई भारी बारिश के बाद, इस हफ्ते डोडा और किश्तवाड़ जिलों में यह इस तरह की तीसरी घटना थी.

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गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित

अधिकारियों ने बताया कि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिससे बड़े पत्थर, कीचड़ और मलबा ठाठरी शहर में आ गया. उन्होंने बताया कि अचानक आई बाढ़ के कारण डोडा-किश्तवाड़ राजमार्ग भी ठाठरी के पास बाधित हो गया, जिससे इलाके में गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना लगातार बारिश की वजह से आई अचानक बाढ़ के एक दिन बाद हुई, जिसमें निर्माणाधीन 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना के पास डोडा-किश्तवाड़ राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था.

कठुआ प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा की

इस बीच, बरसात के दस्तक देने के साथ ही कठुआ प्रशासन ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की. इस बैठक में संबंधित अधिकारियों को काम में तेज़ी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए.



कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने ज़िले में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का जायज़ा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने एसएएससीआई, यूटी कैंपस और सीडीएस जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की. चल रहे कार्यों और हाल ही में मंज़ूर किए गए प्रोजेक्ट्स की विस्तृत समीक्षा की गई ताकि उनके कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाया जा सके और समय पर पूरा होने में आ रही बाधाओं की पहचान की जा सके.

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