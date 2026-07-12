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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर के पहलगाम में फटा बादल, अचानक आई बाढ़ से होटल और मकान जलमग्न; पर्यटकों का रेस्क्यू

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में फटा बादल, अचानक आई बाढ़ से होटल और मकान जलमग्न; पर्यटकों का रेस्क्यू

Pahalgam Cloudburst: पहलगाम में अवूरा और देहवाथु के जंगल क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश हुई, जो संभवतः स्थानीय स्तर पर बादल फटने के कारण हुई. बादल फटने के कारण अवूरा में एक नाले में अचानक बाढ़ आ गई.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 12 Jul 2026 08:11 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में शनिवार (11 जुलाई) को बादल फटने से एक नाले में अचानक बाढ़ आने के बाद कई होटल और मकान जलमग्न हो गए. अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम में अवूरा और देहवाथु के जंगल क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश हुई, जो संभवतः स्थानीय स्तर पर बादल फटने के कारण हुई. 

उन्होंने बताया कि बादल फटने के कारण अवूरा में एक नाले में अचानक बाढ़ आ गई और उफनते हुए पानी के कारण कम से कम छह होटल जलमग्न हो गए, जिसके बाद पर्यटकों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई मकान भी प्रभावित हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है.

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प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने की सलाह

बादल फटने की घटना के बाद घटनास्थल पर प्रशासन और राहत-बचाव अधिकारी मौजूद हैं. प्रशासन ने बारिश के मौसम में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. फिलहाल बादल फटने के बाद जमा हुए मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है. साथ ही यातायात को भी शुरू किया गया है.

इसी महीने डोडा में फटा था बादल

जम्मू-कश्मीर के डोडा में गुरुवार (2 जुलाई) को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई. अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ की वजह से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे कई गांव जिले के बाकी हिस्सों से कट गए. डोडा जिले भलेसा इलाके में कहल जुगेसर के पास बादल फटने की दो घटनाएं हुईं. 

गनीमत रही कि इसमें किसी तरह की जानहानि नहीं हुई थी. हालांकि, बादल फटने के कारण आई बाढ़ से कई रास्ते बंद हो गए थे. सबसे अधिक असर थाथरी-किलहोत्रन रोड पर पड़ा, जहां भारी मात्रा में मलबा जमा होने से सड़क दब गई और ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया था. इस स्थिति में यात्री कई घंटों तक दोनों तरफ फंसे रहे. 

कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एंबुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं के आवागमन को लेकर चिंता बढ़ गई थी. दूरदराज के गांवों को जोड़ने वाली कई संपर्क सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे भलेसा इलाके के बड़े हिस्से डोडा जिले के बाकी हिस्सों से कट गए. इससे राहत व बहाली के काम में भी मुश्किलें आई हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 08:11 AM (IST)
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RAIN JAMMU KASHMIR NEWS Pahalgam News
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