जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में फटा बादल, अचानक आई बाढ़ से होटल और मकान जलमग्न; पर्यटकों का रेस्क्यू
Pahalgam Cloudburst: पहलगाम में अवूरा और देहवाथु के जंगल क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश हुई, जो संभवतः स्थानीय स्तर पर बादल फटने के कारण हुई. बादल फटने के कारण अवूरा में एक नाले में अचानक बाढ़ आ गई.
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में शनिवार (11 जुलाई) को बादल फटने से एक नाले में अचानक बाढ़ आने के बाद कई होटल और मकान जलमग्न हो गए. अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम में अवूरा और देहवाथु के जंगल क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश हुई, जो संभवतः स्थानीय स्तर पर बादल फटने के कारण हुई.
उन्होंने बताया कि बादल फटने के कारण अवूरा में एक नाले में अचानक बाढ़ आ गई और उफनते हुए पानी के कारण कम से कम छह होटल जलमग्न हो गए, जिसके बाद पर्यटकों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई मकान भी प्रभावित हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है.
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प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने की सलाह
बादल फटने की घटना के बाद घटनास्थल पर प्रशासन और राहत-बचाव अधिकारी मौजूद हैं. प्रशासन ने बारिश के मौसम में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. फिलहाल बादल फटने के बाद जमा हुए मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है. साथ ही यातायात को भी शुरू किया गया है.
इसी महीने डोडा में फटा था बादल
जम्मू-कश्मीर के डोडा में गुरुवार (2 जुलाई) को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई. अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ की वजह से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे कई गांव जिले के बाकी हिस्सों से कट गए. डोडा जिले भलेसा इलाके में कहल जुगेसर के पास बादल फटने की दो घटनाएं हुईं.
गनीमत रही कि इसमें किसी तरह की जानहानि नहीं हुई थी. हालांकि, बादल फटने के कारण आई बाढ़ से कई रास्ते बंद हो गए थे. सबसे अधिक असर थाथरी-किलहोत्रन रोड पर पड़ा, जहां भारी मात्रा में मलबा जमा होने से सड़क दब गई और ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया था. इस स्थिति में यात्री कई घंटों तक दोनों तरफ फंसे रहे.
कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एंबुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं के आवागमन को लेकर चिंता बढ़ गई थी. दूरदराज के गांवों को जोड़ने वाली कई संपर्क सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे भलेसा इलाके के बड़े हिस्से डोडा जिले के बाकी हिस्सों से कट गए. इससे राहत व बहाली के काम में भी मुश्किलें आई हैं.
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