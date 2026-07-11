श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्तावित राज्य का दर्जा (Statehood) बहाल करने के अभियान से खुद को अलग कर लिया है. उन्होंने घोषणा की है कि वह जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर पैसे और मंत्री पद का लालच देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट डालने का आरोप लगाया है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए रूहुल्लाह ने कहा, ''हाल ही में हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में मुझे न तो बुलाया गया था और न ही मेरी वहां कोई ज़रूरत थी.'' उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अकेले ही अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाते रहेंगे.

श्रीनगर की रैली में शामिल न होने पर क्या बोले रूहुल्ला मेहदी?

कुलगाम के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सांसद रूहुल्लाह ने श्रीनगर में पार्टी की रैली में शामिल न होने का बचाव करते हुए कहा कि वह मुहर्रम से जुड़े पहले से तय कार्यक्रमों में व्यस्त थे और उन्हें बुलाया भी नहीं गया था. रूहुल्लाह ने कहा, "उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी. मुझे नहीं बुलाया गया, मैं वहां नहीं था. मेरे पास पहले से ही कुलगाम, श्रीनगर और अन्य जगहों पर 25वें मुहर्रम के सिलसिले में कार्यक्रम तय थे."

उमर अब्दुल्ला पर बीजेपी के नैरेटिव को बढ़ावा देने का आरोप

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, तो रूहुल्लाह ने 'नहीं' में जवाब दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक चर्चा को केवल राज्य का दर्जा बहाल करने तक सीमित रखना बीजेपी के नैरेटिव को ही बढ़ावा देता है.

उमर अब्दुल्ला बीजेपी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे- रूहुल्लाह मेहदी

उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा, "वे राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं. मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों से अनुच्छेद 370 के बारे में बात करूंगा. वे बीजेपी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रोजेक्ट पर काम करूंगा."

यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट है- रूहुल्लाह मेहदी

रूहुल्लाह ने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी बात दोहराई कि अनुच्छेद 370 का बड़ा संवैधानिक मुद्दा ही मुख्य बना रहना चाहिए. उन्होंने कहा, "जो कोई भी अनुच्छेद 370 को नजरअंदाज करते हुए केवल राज्य का दर्जा बहाल करने की बात करता है, वह 5 अगस्त के बाद की स्थिति को सामान्य बनाने में मदद कर रहा है. यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट है."

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फ़ारूक के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि राज्य का दर्जा पाने के बजाय विरोध प्रदर्शन अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए होना चाहिए, रूहुल्लाह ने कहा, "अगर मीरवाइज़ ने ऐसा कहा है, तो वे सही हैं." नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने आगे कहा कि उनका राजनीतिक रुख़ जम्मू-कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों और उनकी आकांक्षाओं की रक्षा करने पर केंद्रित है.

'सिर्फ राज्य का दर्जा नहीं...', नेशनल कॉन्फ्रेंस के आंदोलन को लेकर मीरवाइज ने रखी बड़ी मांग