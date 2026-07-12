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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirस्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला का केंद्र और बीजेपी पर हमला, 'हमारी खामोशी को कमजोरी...'

स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला का केंद्र और बीजेपी पर हमला, 'हमारी खामोशी को कमजोरी...'

Omar Abdullah News: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर कहा कि अब हमें सड़कों पर उतरना ही होगा. रियासत का दर्जा एहसान नहीं है. 

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 12 Jul 2026 03:41 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने के मसले पर एक बार फिर बीजेपी को घेरा है. उन्होंने केंद्र पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए अब और प्रयास नहीं होगा. हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है. हमारी खामोशी को कमजोरी और सब्र का गलत मतलब समझा जा रहा है. हमारे खिलाफ उनकी उंगली उठने के बाद अब हमें सड़कों पर उतरना ही होगा. रियासत का दर्जा एहसान नहीं है. 

सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, ''मुझे बीजेपी का एक भी विधायक दिखाइए, जिसने लोगों से ये कहा होगा कि जम्मू-कश्मीर को रियासत नहीं बनने दूंगा. एक उम्मीदवार नहीं होगा, जिसने ये कहा न हो कि चुनाव बाद रियासत का दर्जा लौटा देंगे. हमारे वादे याद रहते हैं लेकिन खुद के किए वादे अब याद नहीं रहते.'' 

'BJP नेता अपने PM को झूठा साबित करने पर क्यों तुले'

उन्होंने पीएम मोदी के वादे का जिक्र करते हुए, ''यहां से थोड़ी दूर कटरा में जब ट्रेन सेवा फिर से शुरू हुई और प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में भाषण दिया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली वादा नहीं है. यह मोदी का वादा है. जरा मुझे बताइए, जम्मू-कश्मीर में BJP नेता अपने प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने पर क्यों तुले हैं? जब भी हमने उनसे पूछा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा? तो जवाब में वे कहते हैं कि सही समय पर, सही मौके पर मिलेगा. या तो उन्हें खुद नहीं पता कि सही समय कब आएगा, या वे यहाँ BJP के सत्ता में आने का इंतजार कर रहे हैं.''

'परिसीमन का मकसद BJP और सहयोगियों की मदद करना था'

महाराजा हरि सिंह पार्क में रविवार को आयोजित जनसभा में उमर अब्दुल्ला ने कहा, ''अगर यही सही समय है, तो उन्हें यहाँ इस पार्क में ऐसी ही एक जनसभा करनी चाहिए. जम्मू-कश्मीर के लोगों को खुलकर बताएं कि जब तक BJP का कोई नेता जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, तब तक हम राज्य का दर्जा बहाल नहीं करेंगे. परिसीमन का मकसद BJP और उसके सहयोगियों की मदद करना था. सीटों की संख्या बढ़ाई गई. जम्मू-कश्मीर में सात नई सीटें बनाई गईं. BJP ने सात में से छह सीटें जीतीं. इससे ही परिसीमन के मकसद का पता चलता है.''

'साजिशें रचने और पार्टियों को तोड़ने से वो कभी नहीं थकते'

उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह पिछले दरवाज़े से सरकार पर कब्जा करना उनका मकसद है. परिसीमन से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ. BJP के नेता दावा करते हैं कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हैं. वे साजिशें रचने और पार्टियों को तोड़ने से कभी नहीं थकते. देश के किस कोने में उन्होंने पार्टियां नहीं तोड़ी हैं? महाराष्ट्र को देखिए, आपने उस राज्य का क्या हाल किया है? शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों को देखिए. पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए. ममता बनर्जी की पार्टी का आपने क्या किया है? 

BJP वाले पिछले दरवाजे से काम करते हैं- उमर अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला आगे कहा, ''हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी का क्या हाल किया. आप खुद गर्व से दावा करते हैं कि आपने 'ऑपरेशन लोटस' चलाया. हम पर पिछले दरवाज़े से काम करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन असल में पिछले दरवाजे से काम करने वाले BJP के लोग हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता पाने के लिए सिर्फ़ पिछले दरवाजे ही दिखाई देते हैं. जहां वे सामने के दरवाजे से सरकार में शामिल नहीं हो पाते, वहां वे पिछले दरवाजे से शासन करने की कोशिश करते हैं, और यहां वे सत्ता के लालची हैं."

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Published at : 12 Jul 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah National Conference BJP Jammu Kashmir NEWS
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