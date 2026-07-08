अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में AI का कमाल, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से 3 संदिग्ध गिरफ्तार

अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अहम भूमिका निभा रहा है. बुधवार (8 जुलाई) को अनंतनाग पुलिस ने दावा किया कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की मदद से सरबल इलाके में 3 संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन यात्रा की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जा रही आधुनिक तकनीक की बड़ी सफलता है.

पुलिस के मुताबिक, अमरनाथ यात्रा के लिए कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसी के तहत सरबल इलाके में लगाए गए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम ने 3 लोगों की पहचान संदिग्ध के रूप में की. सिस्टम से अलर्ट मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने तीनों को रोककर उनकी पहचान की पुष्टि की. जांच के बाद उन्हें संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर हिरासत में ले लिया गया.

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हालांकि पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान या उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

600 से ज्यादा AI कैमरों पर टिकी सुरक्षा

पुलिस का कहना है कि इस साल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा AI-इनेबल्ड कैमरों का नेटवर्क लगाया गया है. ये कैमरे संदिग्ध गतिविधियों और वांछित लोगों की पहचान करने में मदद कर रहे हैं.

अनंतनाग पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया और कहा कि तकनीक की मदद से यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश लगातार जारी है.

सुरक्षा एजेंसियां अब पारंपरिक निगरानी के साथ AI और रियल-टाइम CCTV ट्रैकिंग का भी इस्तेमाल कर रही हैं. पहलगाम और बालटाल जैसे यात्रा मार्गों पर फेशियल रिकग्निशन नेटवर्क सक्रिय किया गया है, ताकि भीड़ में छिपे संदिग्ध लोगों की पहचान तुरंत हो सके.

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हाल के दिनों में इसी तकनीक की मदद से सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय आतंकवादी जाकिर गनाई की गतिविधियों पर नजर रखी थी. बाद में शोपियां में चलाए गए ऑपरेशन में उसे मार गिराया गया. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि AI आधारित निगरानी व्यवस्था आने वाले समय में आतंकवाद विरोधी अभियानों को और ज्यादा प्रभावी बनाएगी.