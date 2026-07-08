हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में AI का कमाल, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से 3 संदिग्ध गिरफ्तार

अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में AI का कमाल, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से 3 संदिग्ध गिरफ्तार

Amarnath Yatra News: अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में AI ने बड़ी भूमिका निभाई. अनंतनाग के सरबल इलाके में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम ने 3 संदिग्ध OGW की पहचान की, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 08 Jul 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अहम भूमिका निभा रहा है. बुधवार (8 जुलाई) को अनंतनाग पुलिस ने दावा किया कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की मदद से सरबल इलाके में 3 संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन यात्रा की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जा रही आधुनिक तकनीक की बड़ी सफलता है.

पुलिस के मुताबिक, अमरनाथ यात्रा के लिए कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसी के तहत सरबल इलाके में लगाए गए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम ने 3 लोगों की पहचान संदिग्ध के रूप में की. सिस्टम से अलर्ट मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने तीनों को रोककर उनकी पहचान की पुष्टि की. जांच के बाद उन्हें संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर हिरासत में ले लिया गया.

जम्मू-कश्मीर में मॉनसून का कहर, भारी बारिश का अलर्ट जारी, पीर पंजाल-चेनाब में फ्लैश फ्लड का खतरा

हालांकि पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान या उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

600 से ज्यादा AI कैमरों पर टिकी सुरक्षा

पुलिस का कहना है कि इस साल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा AI-इनेबल्ड कैमरों का नेटवर्क लगाया गया है. ये कैमरे संदिग्ध गतिविधियों और वांछित लोगों की पहचान करने में मदद कर रहे हैं.

अनंतनाग पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया और कहा कि तकनीक की मदद से यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश लगातार जारी है.

सुरक्षा एजेंसियां अब पारंपरिक निगरानी के साथ AI और रियल-टाइम CCTV ट्रैकिंग का भी इस्तेमाल कर रही हैं. पहलगाम और बालटाल जैसे यात्रा मार्गों पर फेशियल रिकग्निशन नेटवर्क सक्रिय किया गया है, ताकि भीड़ में छिपे संदिग्ध लोगों की पहचान तुरंत हो सके.

Kashmir News: कुपवाड़ा में आर्मी का बड़ा ऑपरेशन, 5 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद

हाल के दिनों में इसी तकनीक की मदद से सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय आतंकवादी जाकिर गनाई की गतिविधियों पर नजर रखी थी. बाद में शोपियां में चलाए गए ऑपरेशन में उसे मार गिराया गया. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि AI आधारित निगरानी व्यवस्था आने वाले समय में आतंकवाद विरोधी अभियानों को और ज्यादा प्रभावी बनाएगी.

और पढ़ें
Published at : 08 Jul 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra Anantnag News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में AI का कमाल, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से 3 संदिग्ध गिरफ्तार
अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में AI का कमाल, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से 3 संदिग्ध गिरफ्तार
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में मॉनसून का कहर, भारी बारिश का अलर्ट जारी, पीर पंजाल-चेनाब में फ्लैश फ्लड का खतरा
जम्मू-कश्मीर में मॉनसून का कहर, भारी बारिश का अलर्ट जारी, पीर पंजाल-चेनाब में फ्लैश फ्लड का खतरा
जम्मू और कश्मीर
Kashmir News: कुपवाड़ा में आर्मी का बड़ा ऑपरेशन, 5 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद
कश्मीर: कुपवाड़ा में आर्मी का बड़ा ऑपरेशन, 5 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर, किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड, पहाड़ खिसकने से कई गाड़ियां मलबे में फंसीं
जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर, किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड, पहाड़ खिसकने से कई गाड़ियां मलबे में फंसीं
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
दिल्ली NCR
अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी, 7 किलो से ज्यादा घटा वजन, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी
अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत और बिगड़ी, 7 किलो से ज्यादा घटा वजन, स्वास्थ्य बुलेटिन जारी
विश्व
US-Iran War LIVE: ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप- तेहरान सरकार एक कैंसर, जल्द सर्जरी जरूरी
Live: ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप- तेहरान सरकार एक कैंसर, जल्द सर्जरी जरूरी
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
इंडिया
Indian Weapon Demand: ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
ABP NEWS
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
Viral News: डिलीवरी बॉय पर झपटा तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ हमला!
ABP NEWS
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
Viral News: गुरुग्राम में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाल रही Thar...!
ABP NEWS
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
Viral News: कारें टकराईं, फिर सड़क बनी अखाड़ा! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: इससे पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भयानक लैंडस्लाइड, वायरल वीडि
Viral News: इससे पहले कभी नहीं देखी होगी इतनी भयानक लैंडस्लाइड, वायरल वीडि
ABP NEWS
Viral News: मस्त ठंडी हवा और बारिश के मजे ले रहा था शख्स, अचानक से सिर पर गिरा कुछ ऐसा!
Viral News: मस्त ठंडी हवा और बारिश के मजे ले रहा था शख्स, अचानक से सिर पर गिरा कुछ ऐसा!
Embed widget