हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirAmarnath Yatra: अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लापरवाही, गांदरबल में 4 सरकारी शिक्षक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

Amarnath Yatra: अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लापरवाही, गांदरबल में 4 सरकारी शिक्षक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा के दौरान मनीगाम ट्रांज़िट कैंप में कथित अनियमितताओं और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में गांदरबल जिले के चार सरकारी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 08 Jul 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य कश्मीर के गांदरबल ज़िले में श्री अमरनाथ जी यात्रा की ड्यूटी में कथित अनियमितताओं और लापरवाही का मामला सामने आया है. इसके चलते चार सरकारी शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया है. इन शिक्षकों की तैनाती अमरनाथ यात्रा के लिए बनाए गए मनीगाम ट्रांज़िट कैंप में की गई थी.

गांदरबल के मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह कड़ी कार्रवाई ट्रांज़िट कैंप मनीगाम के नोडल अधिकारी (सहायक आयुक्त राजस्व) से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई है. हालांकि, जारी किए गए आदेश में सस्पेंशन का कोई विशेष कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, केवल अनियमितताओं का हवाला दिया गया है.

जम्मू-कश्मीर में मॉनसून का कहर, भारी बारिश का अलर्ट जारी, पीर पंजाल-चेनाब में फ्लैश फ्लड का खतरा

सस्पेंड किए गए शिक्षकों की पहचान

निलंबित किए गए चारों शिक्षक अलग-अलग इलाकों के निवासी हैं:

  • बिलाल अहमद शेख: निवासी - हरिपुरा कंगन
  • आबिद मोहि-उद-दीन भट: निवासी - मनीगाम
  • पीर मुदासिर शाह: निवासी - वुसन
  • गौहर राशिद कुल्लू: निवासी - गुंड

यात्रा में क्यों लगाई जाती है शिक्षकों की ड्यूटी?

सामान्य तौर पर शैक्षणिक दिनों में शिक्षकों को शिक्षा के अलावा अन्य ड्यूटी से छूट दी जाती है. लेकिन, अमरनाथ यात्रा जैसी बड़ी व्यवस्था में लाखों श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में लॉजिस्टिक्स, पंजीकरण, भीड़ नियंत्रण, आवास, परिवहन समन्वय और डेटा एंट्री जैसे कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभागों के हज़ारों कर्मचारियों की तैनाती करता है. शिक्षक अक्सर प्रमुख ट्रांज़िट कैंपों में सूचना बूथ चलाने, परमिट चेक करने और आवश्यक सेवाओं के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी निभाते हैं.

आगे की विभागीय कार्रवाई

मामले की विस्तृत विभागीय जांच के निर्देश दे दिए गए हैं. आधिकारिक आदेश की प्रतियां आगे की कार्रवाई और संज्ञान के लिए गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर (DC) और स्कूल शिक्षा निदेशक (कश्मीर) को भेज दी गई हैं.

Kashmir News: कुपवाड़ा में आर्मी का बड़ा ऑपरेशन, 5 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद

Published at : 08 Jul 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Ganderbal News JAMMU KASHMIR NEWS Amarnath Yatra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Amarnath Yatra: अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लापरवाही, गांदरबल में 4 सरकारी शिक्षक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड
अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लापरवाही, गांदरबल में 4 सरकारी शिक्षक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में AI का कमाल, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से 3 संदिग्ध गिरफ्तार
अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में AI का कमाल, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से 3 संदिग्ध गिरफ्तार
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में मॉनसून का कहर, भारी बारिश का अलर्ट जारी, पीर पंजाल-चेनाब में फ्लैश फ्लड का खतरा
जम्मू-कश्मीर में मॉनसून का कहर, भारी बारिश का अलर्ट जारी, पीर पंजाल-चेनाब में फ्लैश फ्लड का खतरा
जम्मू और कश्मीर
Kashmir News: कुपवाड़ा में आर्मी का बड़ा ऑपरेशन, 5 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद
कश्मीर: कुपवाड़ा में आर्मी का बड़ा ऑपरेशन, 5 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इंटेंस रोमांस से छाया 'तबाही', कियारा-तारा संग यश की केमिस्ट्री ने बढ़ाया सस्पेंस (08.07.26)
DR. Aarambhi: Avantika का दांव पड़ा उल्टा! नशीली खीर खाकर घर वालों के सामने किया नागिन डांस!
Tata Sierra EV QWD first look and interior, features | #tata #tatasierraev #autolive #sierraev
Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चोर-चोर के नारे, फेंके गए अंडे और भिड़े BJP-TMC समर्थक, ममता की रैली में क्या-क्या हुआ, देखें- Video
चोर-चोर के नारे, फेंके गए अंडे और भिड़े BJP-TMC समर्थक, ममता की रैली में क्या-क्या हुआ, देखें- Video
बिहार
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
फ़ुटबॉल
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद; मेसी पर लगा आरोप
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद
इंडिया
यूएस-ईरान में भड़का युद्ध तो बंद होगा होर्मुज! भारत के पास कितने दिन का तेल स्टॉक? जानें सब कुछ
यूएस-ईरान में भड़का युद्ध तो बंद होगा होर्मुज! भारत के पास कितने दिन का तेल स्टॉक? जानें सब कुछ
इंडिया
Explained: भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में ट्रंप ने ईरान से शांति समझौता तोड़ा, आपके पास कितनी मोहलत?
भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में US-ईरान शांति समझौता टूटा, कितनी मोहलत?
विश्व
मिडिल ईस्ट में बर्बादी की आहट! ट्रंप ने बताया कैंसर तो ईरान का पलटवार, कहा- हम लड़ाई के लिए तैयार
मिडिल ईस्ट में बर्बादी की आहट! ट्रंप ने बताया कैंसर तो ईरान का पलटवार, कहा- हम लड़ाई के लिए तैयार
इंडिया
Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget