अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लापरवाही, गांदरबल में 4 सरकारी शिक्षक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

मध्य कश्मीर के गांदरबल ज़िले में श्री अमरनाथ जी यात्रा की ड्यूटी में कथित अनियमितताओं और लापरवाही का मामला सामने आया है. इसके चलते चार सरकारी शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया है. इन शिक्षकों की तैनाती अमरनाथ यात्रा के लिए बनाए गए मनीगाम ट्रांज़िट कैंप में की गई थी.

गांदरबल के मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह कड़ी कार्रवाई ट्रांज़िट कैंप मनीगाम के नोडल अधिकारी (सहायक आयुक्त राजस्व) से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई है. हालांकि, जारी किए गए आदेश में सस्पेंशन का कोई विशेष कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, केवल अनियमितताओं का हवाला दिया गया है.

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सस्पेंड किए गए शिक्षकों की पहचान

निलंबित किए गए चारों शिक्षक अलग-अलग इलाकों के निवासी हैं:

बिलाल अहमद शेख: निवासी - हरिपुरा कंगन

आबिद मोहि-उद-दीन भट: निवासी - मनीगाम

पीर मुदासिर शाह: निवासी - वुसन

गौहर राशिद कुल्लू: निवासी - गुंड

यात्रा में क्यों लगाई जाती है शिक्षकों की ड्यूटी?

सामान्य तौर पर शैक्षणिक दिनों में शिक्षकों को शिक्षा के अलावा अन्य ड्यूटी से छूट दी जाती है. लेकिन, अमरनाथ यात्रा जैसी बड़ी व्यवस्था में लाखों श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में लॉजिस्टिक्स, पंजीकरण, भीड़ नियंत्रण, आवास, परिवहन समन्वय और डेटा एंट्री जैसे कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभागों के हज़ारों कर्मचारियों की तैनाती करता है. शिक्षक अक्सर प्रमुख ट्रांज़िट कैंपों में सूचना बूथ चलाने, परमिट चेक करने और आवश्यक सेवाओं के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी निभाते हैं.

आगे की विभागीय कार्रवाई

मामले की विस्तृत विभागीय जांच के निर्देश दे दिए गए हैं. आधिकारिक आदेश की प्रतियां आगे की कार्रवाई और संज्ञान के लिए गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर (DC) और स्कूल शिक्षा निदेशक (कश्मीर) को भेज दी गई हैं.

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