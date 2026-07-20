जम्मू: तवी नदी के अचानक जलस्तर बढ़ने से फंसे 3 लोग, पुलिस-SDRF ने सुरक्षित बचाया

जम्मू में तवी नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ने से बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जम्मू के पीर खो मंदिर चौक चबूतरा के पास नदी में नहाने गए 3 लोग तेज बहाव के बीच फंस गए. समय रहते सूचना मिलने पर जम्मू पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस

पुलिस को जानकारी मिली कि तवी नदी में नहाने गए तीन लोग अचानक बढ़े जलस्तर की वजह से बीच धारा में फँस गए हैं. सूचना मिलते ही जम्मू पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और SDRF की टीम मौके पर पहुंची. दोनों एजेंसियों ने बेहतर तालमेल के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया और कुछ ही देर में तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को भी चोट नहीं आई.

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बचाए गए लोगों की पहचान रणदीप सिंह, मुनीष शर्मा और विकास कुमार के रूप में हुई है. समय पर शुरू किए गए रेस्क्यू अभियान और पुलिस व SDRF के बीच बेहतर समन्वय की वजह से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया. मौके पर मौजूद लोगों ने भी बचाव दल की त्वरित कार्रवाई की सराहना की.

पुलिस ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील

रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद जम्मू पुलिस ने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए लोगों को सतर्क किया. पुलिस ने अपील की कि मॉनसून के दौरान तवी नदी और अन्य जल स्रोतों के पास जाने से बचें, क्योंकि बारिश के दौरान पानी का स्तर कभी भी अचानक बढ़ सकता है.

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पुलिस ने खास तौर पर अभिभावकों से कहा है कि वे अपने बच्चों को नदी के किनारे जाने से रोकें और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें. साथ ही लोगों से कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दें, ताकि समय रहते मदद पहुंचाई जा सके.

जम्मू पुलिस ने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए मानसून के मौसम में पूरी सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है.