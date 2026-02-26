हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर: सामने आया कोरोना काल का बड़ा मेडिकल घोटाला, EOW कश्मीर ने दर्ज किया केस

जम्मू-कश्मीर: सामने आया कोरोना काल का बड़ा मेडिकल घोटाला, EOW कश्मीर ने दर्ज किया केस

Jammu-Kashmir News: कोरोना काल की मेडिकल खरीद घोटाले में क्राइम ब्रांच J&K की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने श्रीनगर के दो आरोपियों पर केस दर्ज किया. फर्जी पहचान और करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप सामने आया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 07:12 PM (IST)
Preferred Sources

कश्मीर में कोरोना काल की मेडिकल खरीद से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है. क्राइम ब्रांच J&K की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) कश्मीर ने गुरुवार (26 फरवरी) को खुलासा किया कि COVID-19 महामारी के दौरान मेडिकल सप्लाई की खरीद में कथित धोखाधड़ी के मामले में श्रीनगर के दो लोगों के खिलाफ औपचारिक केस दर्ज किया गया है.

आरोप है कि इन दोनों ने खुद को सरकारी विभागों से जुड़ा अधिकारी बताकर, फर्जी पहचान के जरिए सरकारी सिस्टम को गुमराह किया और महामारी जैसे संवेदनशील समय में बड़े स्तर पर आर्थिक अनियमितताओं को अंजाम दिया. यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही, बल्कि आपदा के समय विश्वासघात की गंभीर तस्वीर पेश करता है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, एक बयान में एक प्रवक्ता ने कहा कि क्राइम ब्रांच J&K की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में COVID-19 महामारी के दौरान मेडिकल सप्लाई की खरीद से जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाते हुए दो लोगों के खिलाफ एक फॉर्मल केस दर्ज किया है.

उन्होंने कहा कि यह केस एक लिखित शिकायत के बाद शुरू किया गया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीनगर के पीरबाग और सनत नगर के रहने वाले आरोपियों ने खुद को J&K मिनिस्ट्री और OSD सप्लाई के डेलीगेट के तौर पर पेश किया था.

पहचान छुपाकर सरकारी विभाग से की धोकाधरी

उन्होंने कहा कि धोखे से, उन्होंने डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन को मेडिकल सामान के पेमेंट असली सप्लायर के नाम पर धोखे से खोले गए. बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए उकसाया. आरोपियों ने असली सप्लायर की पहचान गलत बताने के लिए कथित तौर पर नकली ईमेल ID भी बनाईं.

स्पोक्सपर्सन ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपियों ने एक सरकारी ऑफिस से बेईमानी से 27 लाख रुपये लिए और एक सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूशन से 2.24 करोड़ रुपये धोखे से निकालने की योजना बनाई थी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आगे की जांच

स्पोक्सपर्सन ने आगे कहा कि पहली नजर में सबूतों के आधार पर IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 120-B और IT एक्ट की धारा 66-D के तहत अपराध साबित हुए हैं. संज्ञान लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.

ये भी पढ़िए- Patna News: मामूली विवाद पर प्याज कारोबारी पर फायरिंग, एक भाई की मौत, दूसरा जिंदगी से जूझ रहा

Published at : 26 Feb 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Kashmir News COVID 19 EOW Medical Scam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: सामने आया कोरोना काल का बड़ा मेडिकल घोटाला, EOW कश्मीर ने दर्ज किया केस
जम्मू-कश्मीर: सामने आया कोरोना काल का बड़ा मेडिकल घोटाला, EOW कश्मीर ने दर्ज किया केस
जम्मू और कश्मीर
'इसे मेरा या तुम्हारा कश्मीर मत कहिए...', उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की छात्रों को बड़ी सीख
'इसे मेरा या तुम्हारा कश्मीर मत कहिए...', उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की छात्रों को बड़ी सीख
जम्मू और कश्मीर
'एक अपराधी को गले...', पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का तीखा हमला
'एक अपराधी को गले...', पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का तीखा हमला
जम्मू और कश्मीर
6 घंटे में पूरा होगा दिल्ली-कटरा का सफर, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर आया बड़ा अपडेट
6 घंटे में पूरा होगा दिल्ली-कटरा का सफर, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर आया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

TRP Ratings of TV: 1.5 से 1.9 के बीच सिमटे टॉप शोज़, क्या क्रिकेट ने छीन ली टीवी की रेटिंग?
Income Tax Act 2025: HRA, Foreign Income, PAN और Audit Rules में बड़े Changes | Paisa Live
Bollywood News:14 साल बाद अक्की-प्रियदर्शन की वापसी, ‘राम जी आकर भला करेंगे’ ने मचाया धमाल
Cabinet का बड़ा Infra Push | Railway, Airport, MSP और Metro Projects Approved| Paisa Live
कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही आपस में भिड़े नेता! यूनुस के खिलाफ उतरे राष्ट्रपति तो भड़की जमात, जानें क्या कहा?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही आपस में भिड़े नेता! यूनुस के खिलाफ उतरे राष्ट्रपति तो भड़की जमात
राजस्थान
बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से यात्री परेशान, होली से पहले मुश्किल हुआ सफर, कब तक जारी रहेगी स्ट्राइक?
बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से यात्री परेशान, होली से पहले मुश्किल हुआ सफर, कब तक जारी रहेगी स्ट्राइक?
क्रिकेट
IND vs ZIM: सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका, लेकिन अभिषेक बाहर नहीं, टीम इंडिया ने किए 2 बहुत बड़े बदलाव
सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका, लेकिन अभिषेक बाहर नहीं, टीम इंडिया ने किए 2 बहुत बड़े बदलाव
विश्व
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
विश्व
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानें क्या लगे थे आरोप?
रिलेशनशिप
Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
नौकरी
AI से नौकरियां बनेंगी या जाएंगी? जानें करियर पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे का जवाब
AI से नौकरियां बनेंगी या जाएंगी? जानें करियर पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे का जवाब
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget