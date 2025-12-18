हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी का अलर्ट, पर्यटकों के लिए मौसम ने दी खुशखबरी

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी का अलर्ट, पर्यटकों के लिए मौसम ने दी खुशखबरी

Jammu Kashmir News: J&K और लद्दाख में इस वीकेंड बर्फबारी की संभावना है, जिससे लंबा सूखा खत्म होगा. ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 18 Dec 2025 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

मौसम और बर्फ पसंद करने वालों और टूरिस्ट के लिए अच्छी खबर है क्योंकि J&K और लद्दाख में इस वीकेंड बर्फबारी होने की उम्मीद है, जिससे लंबे समय से चल रहा सूखा खत्म हो जाएगा. शनिवार रात और मंगलवार के बीच लगातार दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर असर डालने की उम्मीद है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी.

श्रीनगर में मौसम ऑफिस के मुताबिक, 18 और 19 दिसंबर को J&K में मौसम सूखा और बादल छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन 20 दिसंबर तक कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होगी. ऊंचे इलाकों में हल्की से भारी बर्फबारी होने की उम्मीद है, जिसमें भारी बर्फबारी मुख्य रूप से कुपवाड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों तक ही सीमित रहेगी. सोनमर्ग-द्रास एक्सिस पर और उत्तरी कश्मीर में बांदीपोरा और कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी खास तौर पर भारी होने का अनुमान है, जहां 6-36 इंच बर्फबारी होने की उम्मीद है.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शनिवार रात (20 दिसंबर) से इस इलाके पर असर डालना शुरू कर सकता है, जबकि दूसरा सिस्टम सोमवार (22 दिसंबर) को इसके साथ मिल सकता है और मंगलवार दोपहर (23 दिसंबर) तक बना रह सकता है, जिससे घाटी के इलाकों में ज़रूरी बारिश और बर्फबारी होगी. शुरुआत में ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार रात से बारिश और बर्फबारी शुरू होने की उम्मीद है, और रविवार या सोमवार को सबसे ज़्यादा बर्फबारी होने की संभावना है.

मैदानी इलाकों और पर्यटन पर असर

मौसम के मौजूदा एनालिसिस से पता चलता है कि उत्तरी कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ज़्यादातर बारिश बर्फ़ के रूप में होगी, खासकर कुपवाड़ा ज़िले के ऊपरी इलाकों में. बांदीपोरा, गंदेरबल और बारामूला के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है. गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे टूरिस्ट जगहों पर भी बर्फबारी होने की उम्मीद है, जिससे हल्की से मध्यम बर्फबारी के लिए हालात अच्छे रहेंगे. MET ऑफिस के अधिकारियों ने कहा, "कुल मिलाकर, मौसम सिस्टम की तेज़ी हल्की से मध्यम रहने की उम्मीद है, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है.

तापमान ज़्यादा होने की वजह से, मैदानी इलाकों में बर्फबारी की संभावना कम है, और निचले इलाकों में पहली बड़ी बर्फबारी में देरी हो सकती है. " जम्मू इलाके के लिए, मौसम का अनुमान है कि ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होगी, बीच के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, और ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होगी. इस बीच, मौसम सिस्टम से फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मौसम की गड़बड़ी से एयर पॉल्यूशन लेवल में भी काफी गिरावट आने की संभावना है, जिससे थोड़े समय के लिए राहत मिलेगी और जंगल में आग लगने का खतरा कम होगा.  अधिकारियों ने कहा कि अगले 24-48 घंटों के दौरान और मौसम सिस्टम के गुजरने तक रियल-टाइम ग्राउंड ऑब्ज़र्वेशन के आधार पर अपडेट जारी किए जाएंगे.

Published at : 18 Dec 2025 03:05 PM (IST)
