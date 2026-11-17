कश्मीर घाटी में लगातार पारा गिर रहा है और ठंड बढ़ रही है. सुबह के समय बच्चों के लिए स्कूल के लिए निकलना उन्हें कंपकंपी दे रहा है. अब कश्मीर में अधिकारियों ने ठंड को देखते हुए सोमवार को पूरी घाटी के स्कूलों के समय में बदलाव किया है.

स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर (DSEK) ने आदेश जारी कर गुरुवार से कश्मीर संभाग के सभी स्कूलों के समय में बदलाव की जानकारी दी है. ये आदेश शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त नीजी स्कूलों पर लागू होगा. ये आदेश सोमवार (16 नवंबर) को जारी किया गया है.

STORY | J-K: School timings changed in Kashmir division amid cold weather Authorities in Kashmir on Monday revised the timings in the schools across the valley in view of the cold conditions. In an order, the Directorate of School Education Kashmir (DSEK) notified the changes in school timings for all schools of Kashmir division from Thursday. READ: https://t.co/BCNkN1AMvF — Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026

क्या होगा नया समय?

स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, नर्सरी से 8वीं की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक संचालित होंगी. वहीं, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगी. निदेशालय ने इस नए बदलाव को 17 नवंबर यानि की आज से ही प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही DSEJ ने चेतावनी दी है कि तय समय-सारणी का पालन न किये जाने पर नियमों के तहत दोषी पाये जाने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

क्यों किया गया समय-सारणी में बदलाव?

दरअसल, कश्मीर में हर साल मौसम में बदलाव को देखते हुए स्कूलों से समय में बदलाव किया जाता है. ये बदलाव भी गर्मियों और सर्दियों के लिए स्कूल के समय में नियमित रूप से किए गए हैं. मौसम के बदलते मिजाज और दिन छोटे होने के साथ बच्चों के लिए स्कूल आने-जाने में आसानी रहे, इसलिए ये बदलाव किए जाते हैं.

कश्मीर में अब ठंड बढ़ गई है और यहां सुबह के समय तापमान शून्य के नीचे चला जाता है, जिससे छोटे बच्चों और छात्रों को सुबह जल्दी आने में परेशानी होती है. साथ ही बच्चों के स्वास्थय और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी उनके अभिभावक स्कूलों के समय में बदलाव की मांग कर रहे थे. अब प्रशासन ने आदेश जारी कर नियमित बदलाव कर दिए हैं, जिसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

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