JKSSB परीक्षा में नकल कराने की साजिश नाकाम, 14 गिरफ्तार; 600 पदों के लिए थी भर्ती

जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी भर्ती परीक्षा रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आज जम्मू में एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) की 'फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट' परीक्षा में नकल कराने में मदद कर रहा था.

विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने पर, पुलिस टीमों ने परीक्षा शुरू होने से पहले जम्मू में कई परीक्षा केंद्रों के आसपास संदिग्धों को पकड़ा और इस रैकेट में शामिल होने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया.

यह भी पढ़ें: बांदीपोरा में CRPF के 3 जवानों की मौत की फैलाई गई फर्जी खबर, आरोपी गिरफ्तार

वायरलेस टूल्स की नकल

शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने वायरलेस संचार उपकरणों का इस्तेमाल करके कई उम्मीदवारों को परीक्षा में नकल करने में मदद की थी.पुलिस ने बताया कि डोमाना पुलिस स्टेशन में इस मामले से जुड़ी तीन FIR दर्ज की गई हैं. साथ ही, इस कथित साजिश की जांच करने और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है.

पुलिस के एक बयान के अनुसार, खुफिया जानकारी मिली थी कि एक समूह शनिवार को आयोजित परीक्षा में कुछ उम्मीदवारों को गलत तरीकों (नकल) का इस्तेमाल करने में मदद करने की योजना बना रहा था.

परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस अलर्ट

इस जानकारी के बाद, पुलिस की कई टीमों को चिन्हित परीक्षा केंद्रों के आसपास तैनात किया गया, ताकि इस साजिश को नाकाम किया जा सके और इसमें शामिल लोगों को पकड़ा जा सके. इस कार्रवाई के दौरान, परीक्षा शुरू होने से पहले ही कई परीक्षा केंद्रों के आसपास से 14 संदिग्धों को पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं, जिनमें वायरलेस रेडियो सेट शामिल हैं. माना जा रहा है कि इनका इस्तेमाल परीक्षा हॉल के अंदर बैठे उम्मीदवारों तक उत्तर पहुंचाने के लिए किया जाना था.

SIT करेगी पूरे नेटवर्क की जांच

SIT इस संदिग्ध नेटवर्क की जांच करेगी, इसमें मदद करने वालों और फायदा उठाने वालों की भूमिका तय करेगी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्रोत का पता लगाएगी और यह भी जांचेगी कि क्या इसमें कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जहां भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा शामिल होते हैं.

'फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट' परीक्षा आयोजित की गई थी.

इस परीक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में 495 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,61,961 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 82,489 उम्मीदवार जम्मू संभाग से और 79,472 उम्मीदवार कश्मीर संभाग से पंजीकृत थे. जम्मू जिले में 33,577 उम्मीदवारों के लिए 84 केंद्र थे, जबकि श्रीनगर में 16,822 उम्मीदवारों की क्षमता वाले 47 केंद्र थे.

अन्य जिलों में अनंतनाग (लगभग 12,500 उम्मीदवारों के लिए 43 केंद्र), कठुआ (8,729 उम्मीदवारों के लिए 23 केंद्र), पुंछ (5,496 उम्मीदवारों के लिए 18 केंद्र), किश्तवाड़ (लगभग 3,000 उम्मीदवारों के लिए 7 केंद्र) और रामबन (1,042 पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए 5 केंद्र) शामिल थे.

एक पद के लिए 270 उम्मीदवार

उम्मीदवारों ने विज्ञापित 600 पदों के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिसका मतलब है कि हर पद के लिए लगभग 270 उम्मीदवार थे. अधिकारी अब एक विशेष जांच दल (SIT) के जरिए यह पता लगा रहे हैं कि क्या यह रैकेट केवल इन्हीं कुछ केंद्रों तक सीमित था या इसमें कई अन्य केंद्र भी शामिल थे.

इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने, फायदा उठाने वाले उम्मीदवारों की पहचान करने और यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण (electronic communication devices) कैसे हासिल किए गए थे. पुलिस ने कहा कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा का बड़ा दावा, 'किश्तवाड़ में मारे गए SPOs शिकार से...'