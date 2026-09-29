J&K: BJP की आपत्ति के बाद उमर अब्दुल्ला का यू-टर्न, विधेयकों का भत्ता बढ़ाने वाले बिल वापस

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के विरोध के बाद मुख्यमंत्री, मंत्रियों के वेतन और विधायकों के भत्तों में वृद्धि से संबंधित तीन विधेयक मंगलवार (29 सितंबर) को वापस ले लिए. सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को मुख्यमंत्री, मंत्रियों के वेतन और विधायकों के भत्तों में वृद्धि से संबंधित तीन विधेयक पेश किए थे.

प्रस्तावित संशोधनों में मुख्यमंत्री की मासिक सैलरी 70,000 से बढ़ाकर 95,000 करने और मंत्री की सैलरी 65,000 से बढ़ाकर 85,000 करने की बात कही गई थी, जबकि विधायकों की मासिक सैलरी और भत्ते ₹1.65 लाख करने का प्रस्ताव था. एक अलग प्रस्तावित संशोधन के तहत, विधायकों की मासिक सैलरी और भत्ते मौजूदा ₹1.30 लाख से बढ़कर ₹1.65 लाख हो जाते, यानी कुल मिलाकर ₹35,000 प्रति माह की बढ़ोतरी होती.

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प्रस्तावित संशोधित ढांचे में विधायक की सैलरी 60,000 से 80,000, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 60,000 से 70,000 और चिकित्सा भत्ता 10,000 से 15,000 करने का प्रस्ताव भी शामिल था. ये बदलाव 'जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सैलरी और भत्ते अधिनियम, 1960' में संशोधन के तहत किए जाने थे.

बीजेपी ने किया था विरोध

पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ाकर 60,000 करने का प्रस्ताव था, और एक अन्य बिल में पूर्व विधायकों की मासिक पेंशन 50,000 से बढ़ाकर 60,000 करने का प्रस्ताव दिया गया था. हालांकि, जैसे ही बिल पेश किया गया, BJP विधायकों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया. उनका तर्क था कि सरकार को चुने हुए प्रतिनिधियों की सैलरी बढ़ाने को प्राथमिकता देने के बजाय कम वेतन पाने वाले दिहाड़ी मजदूरों के कल्याण और उन्हें नियमित करने पर ध्यान देना चाहिए.

बीजेपी विधायक श्याम लाल शर्मा ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि बिल की बातें पहले ही लीक हो चुकी हैं और लोग विधायकों की सैलरी कथित तौर पर 3 लाख रुपये तक बढ़ाने के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं. शर्मा ने अपने भाषण में कहा, "हम इस बिल का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल एडहॉक कर्मचारियों को रेगुलर करने और विरोध कर रहे दूसरे कर्मचारियों की सैलरी देने में किया जाए."

सीएम ने राजनीतिकरण का लगाया आरोप

आलोचनाओं का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी विधायक की अध्यक्षता वाली हाउस कमेटी ने ये सिफारिशें की थीं और शुरू में बीजेपी सहित किसी भी पार्टी की ओर से कोई असहमति नहीं जताई गई थी. उमर अब्दुल्ला ने तीनों बिल वापस लेने का प्रस्ताव रखा और विपक्ष पर मामले का "राजनीतिकरण" करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सदन की आम सहमति के बिना "सैलरी बढ़ाने वाला बिल" पास नहीं करेगी.

कई नेताओं ने की पुनर्विचार की मांग

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "वे (बीजेपी) खुशी-खुशी बढ़ी हुई सैलरी लेंगे, लेकिन बाहर राजनीति करेंगे और दावा करेंगे कि उन्होंने सदन में सैलरी बढ़ाने का विरोध किया था. इसीलिए, मैं तीनों बिल वापस लेने का प्रस्ताव रखता हूं." हालांकि, एनसी विधायक मीर सैफुल्ला, कांग्रेस चीफ व्हिप निजामुद्दीन भट और अन्य विधायकों ने मुख्यमंत्री से पेंशन बिल वापस लेने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि पूर्व सदस्यों को आज की राजनीति के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए.

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