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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirस्टेटहुड पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'बीजेपी के झूठे वादों के चलते ही...'

स्टेटहुड पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'बीजेपी के झूठे वादों के चलते ही...'

सीएम उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के नेताओं को सतर्क किया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का उदाहरण देते हुए केंद्र के वादों पर भरोसा करने से पहले लिखित में आश्वासन लेने की अपील की.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 16 Sep 2026 06:57 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड के मसले पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने लद्दाख और करगिल के नेताओं से कहा है कि वे केंद्र सरकार के मौखिक आश्वासनों पर भरोसा न करें. सीएम ने ये भी कहा कि जम्मू-कश्मीर को 'जुबानी आश्वासनों' पर भरोसा करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठे वादों के चलते ही पिछले दो सालों से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला. 

CM उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के नेताओं को किया सतर्क

पुलवामा में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के नेताओं को सतर्क किया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का उदाहरण दिया और लद्दाखी लीडरशिप से आग्रह किया कि वे ऐसे वादों पर भरोसा करने से पहले लिखित और हस्ताक्षरित वादे मांगें.

हलफनामे के रूप में हो आश्वासन- उमर अब्दुल्ला

जम्मू कश्मीर के सीएम ने पुलवामा में समीक्षा बैठक के बाद कहा, "एक दोस्त और बड़े भाई के तौर पर मैं लद्दाख के नेताओं को सलाह दूंगा कि वे केंद्र सरकार के किसी भी वादे पर तब तक भरोसा न करें जब तक कि वह उन्हें लिखित और हस्ताक्षरित रूप में न दिया जाए. बेहतर होगा कि ये आश्वासन हलफनामे (एफिडेविट) के रूप में हों" 

चुनाव हुए 2 साल हो चुके लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ- अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के केंद्र के आश्वासन का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों से भी जुबानी वादा किया गया था कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, "हम भी जुबानी वादे का शिकार हुए. हमसे कहा गया था कि चुनाव के तुरंत बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा. अब चुनाव हुए लगभग दो साल बीत चुके हैं और वह वादा कहीं नजर नहीं आ रहा है."

'राजनीतिक लक्ष्य हासिल होने के बाद मुकर जाती है बीजेपी' 

उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह चुनावों (जैसे लद्दाख में हिल काउंसिल चुनाव) में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बड़े-बड़े वादे करती है और फिर अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल होने के बाद अपनी बात से मुकर जाती है.

यह बयान क्षेत्र में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच आया है, जहां लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने हाल ही में अपना ध्यान पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने से हटाकर मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश के ढांचे के भीतर पूरी तरह से चुनी हुई विधायिका और मुख्यमंत्री की मांग करने की ओर फोकस किया है.

'मुझे अपने विधायकों पर भरोसा', NC में फूट की अटकलों पर बोले CM उमर अब्दुल्ला

Published at : 16 Sep 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah JAMMU KASHMIR NEWS
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