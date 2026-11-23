लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) के लिए होने वाले चुनावों में लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने रविवार को कहा कि गृह मंत्रालय (MHA) और लद्दाख के नेतृत्व के बीच राजनीतिक बातचीत 15 दिसंबर के बाद फिर से शुरू होगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य की इन चर्चाओं में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की उम्मीद है.

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने का उद्देश्य लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) के साथ चल रही बातचीत को खत्म करना या कमजोर करना नहीं है.

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सोनम वांगचुक ने उठाया था सवाल

शनिवार को सोनम वांगचुक और अन्य नेताओं ने यह आशंका जताई थी कि इन 'थोपे गए' पहाड़ी विकास परिषद चुनावों का मकसद उन दो समूहों को हटाना है, जो पिछले पांच वर्षों से लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा और राज्य का दर्जा (statehood) दिलाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं.

पंचायत और नगर निकाय चुनावों के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, अब पूरा ध्यान 4 दिसंबर को होने वाले आठ लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) के चुनावों पर केंद्रित हो गया है। इसी संदर्भ में मुख्य सचिव का यह बयान आया है.

राजनीतिक बयानबाजी पर रोक

लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुंद्रा ने कहा कि मौजूदा चुनाव प्रक्रिया और आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के कारण राजनीतिक बातचीत को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद चर्चा फिर से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्य सचिव ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से LAB के अध्यक्ष शेरिंग दोरजे लाक्रुक से दो बार बात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद गृह मंत्रालय बातचीत फिर से शुरू करेगा. उन्होंने कहा कि 'लोसर' (Losar) उत्सव को ध्यान में रखते हुए, बातचीत का अगला दौर 15 दिसंबर के बाद तय किए जाने की संभावना है.

उन्होंने कहा, "मैंने उनसे सुझाव दिया कि वे 15 दिसंबर के बाद की कोई तारीख बता सकते हैं. हम आपसी सहमति से एक सुविधाजनक तारीख तय कर सकते हैं और बातचीत फिर से शुरू कर सकते हैं. अब मुझे उनके जवाब का इंतजार है कि वे कब बातचीत करना चाहते हैं। हमारी तरफ से हम पूरी तरह तैयार हैं."

भड़काऊ बयानों पर जताई आपत्ति

उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय एक बड़े ढांचे या केंद्र शासित प्रदेश (UT) स्तर के निकाय के लिए राजनीतिक बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने जा रहा है, जिस पर पहले से ही चर्चा चल रही है. उन्होंने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित सभी से चुनावों में भाग लेने की अपील की और कहा कि चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने से चुनावी माहौल खराब हो सकता है.

एक व्यापक परामर्श ढांचे की ओर इशारा करते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि LAB और KDA के साथ-साथ, LAHDC के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि भी इस बातचीत में शामिल होंगे. उन्होंने कहा, "चुने हुए प्रतिनिधि भी जनता की आवाज़ होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसमें शामिल करना होगा."

सभी से बातचीत जारी रखने का दावा

कुंद्रा ने उन सुझावों को खारिज कर दिया कि सरकार केवल नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करना चाहती है और मौजूदा प्रतिनिधि निकायों को बाहर रखना चाहती है. उन्होंने ऐसे दावों को गलत बताया.

उन्होंने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि एपेक्स बॉडी (Apex Body) और KDA के साथ बातचीत खत्म हो जाएगी. चुने हुए प्रतिनिधि भी जनता की आवाज़ होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसमें शामिल करना होगा."

लद्दाख के लिए प्रस्तावित संस्थागत ढांचे पर, कुंद्रा ने बताया कि चर्चा के मुख्य मुद्दों में केंद्र शासित प्रदेश (UT) स्तर पर एक निर्वाचित निकाय का गठन शामिल है. उन्होंने संकेत दिया कि प्रस्तावित UT-स्तरीय निकाय में सीधे चुने गए प्रतिनिधि हो सकते हैं, और इसके निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से सीमांकन किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित UT-स्तरीय संस्था और आठ जिला परिषदों के बीच शक्तियों का बंटवारा बातचीत के जरिए तय किया जाएगा. मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि यह प्रस्तावित व्यवस्था किसी कठोर रुख के बजाय, आम सहमति और रचनात्मक बातचीत के जरिए सामने आनी चाहिए.

उन्होंने कहा, "बातचीत कभी नहीं रुकनी चाहिए. जो प्रस्ताव सामने रखे गए हैं, उन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं करना चाहिए." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सार्थक बातचीत के लिए आपसी विश्वास, सामंजस्य और 'लेन-देन' (समझौते) की भावना जरूरी है.

सरकार बेहतर समाधान के लिए प्रतिबद्ध

उन्होंने कहा कि कोई भी पक्ष अपनी सभी मांगें मनवाने की जिद नहीं कर सकता. एक व्यावहारिक समाधान तक पहुंचने के लिए सभी पक्षों को एक-दूसरे की चिंताओं को समझना और समायोजित करना होगा. कुंद्रा ने कहा, "भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 371 के दायरे में रहते हुए, लद्दाख के लोगों के लिए सबसे बेहतर समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है."

शेरिंग दोरजे लकरुक ने चुनावों की टाइमिंग पर जताई थी चिंता

इससे पहले, LAB के चेयरमैन शेरिंग दोरजे लकरुक ने हिल काउंसिल चुनावों के समय को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार की एक चाल हो सकती है, जिसका मकसद प्रस्तावित बातचीत में सरकार की पसंद के प्रतिनिधियों को शामिल करना और LAB तथा KDA को कमजोर करना है.

ये दोनों संगठन चुनावों को टालने की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि सर्दियों के मौसम को देखते हुए चुनाव अभी नहीं होने चाहिए, और इसके बजाय बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाना चाहिए. गृह मंत्रालय की उप-समिति और LAB तथा KDA के प्रतिनिधियों के बीच आखिरी बैठक 15 अक्टूबर को हुई थी.

कुंद्रा ने राजनीतिक नेताओं से अपील की कि वे सार्वजनिक बयानों में जिम्मेदारी बरतें और चल रही बातचीत की प्रक्रिया को लेकर कोई भ्रम न फैलाएं. उन्होंने फिर दोहराया कि चुने हुए प्रतिनिधियों के शामिल होने से मौजूदा प्रतिनिधि मंच कमजोर नहीं होंगे, बल्कि यह उनके काम को और मजबूत ही करेगा.

मुख्य सचिव ने कहा, "चुनावों के दौरान कभी-कभी लोगों को उकसाने के इरादे से कुछ बयान दिए जाते हैं. मैं सोनम वांगचुक से भी यही अपील करूंगा.जैसा कि मैंने दूसरों से की है कि वे चुनावों में हिस्सा लें और अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करें. चुनाव के समय भड़काऊ बयान देने से चुनावी माहौल खराब हो सकता है."

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