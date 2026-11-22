जम्मू-कश्मीर में पूर्व हुर्रियत चेयरमैन और मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक ने शनिवार को कथित पेपर लीक और सड़े हुए मांस के घोटाले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और घोटाले अब एक आम बात हो गई हैं.

श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, मीरवाइज उमर फारूक ने बताया कि MMU ने अलग-अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों की सात सदस्यीय समिति बनाई है. साथ ही, वे अपने 'हलाल सर्टिफिकेशन बोर्ड' का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, ताकि स्वच्छता और धार्मिक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

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छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप

MMU, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के 55 से अधिक धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक संगठनों का एक समूह है, जो प्रमुख इस्लामी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है. मीरवाइज उमर ने जम्मू-कश्मीर सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से अक्षम हो गई है, क्योंकि भर्ती प्रक्रियाओं में इस तरह का मामला सामने आने की यह पहली घटना नहीं है.

उन्होंने कहा, "छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, योजनाओं में घोटाले हो रहे हैं. मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से अक्षम हो गई है, क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है. अब SSB (सेवा चयन बोर्ड) के मामले को ही देख लीजिए, एक बहुत ही गंभीर बात सामने आई है कि किस तरह पेपर लीक किए गए."

सड़े हुए मांस का मुद्दा उठाया

सड़े हुए मांस के लगातार सामने आ रहे घोटालों पर सवालों का जवाब देते हुए, मीरवाइज ने फिर कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि बार-बार हो रही इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. उन्होंने पिछली जांचों के नतीजों और जनता को दिए गए आश्वासनों पर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा, "पिछली जांचों का क्या हुआ? किसे जिम्मेदार ठहराया गया और क्या कार्रवाई की गई? केवल सड़े हुए मांस को जब्त करना और नष्ट कर देना काफी नहीं है. जो लोग लोगों की सेहत और जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए."

सामाजिक बहिष्कार की अपील

मीरवाइज ने समाज से अपील की कि जो लोग ऐसी गलत गतिविधियों में शामिल पाए जाएं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए. उन्होंने कहा कि जो लोग आर्थिक फायदे के लिए जानबूझकर लोगों की सेहत को खतरे में डालते हैं, उन्हें न केवल कानूनी परिणाम भुगतने चाहिए, बल्कि समाज के कड़े विरोध का भी सामना करना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा बहिष्कार केवल ठोस तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी आरोप या अफवाह पर.

उन्होंने कहा, "कल हमने एक साझा खुतबा (उपदेश) तैयार किया था, जिसे 200 से ज़्यादा मस्जिदों, खानकाहों और इमामबाड़ों में उलेमाओं ने पढ़ा। लोगों की प्रतिक्रिया काफी चिंताजनक थी. वे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर यह सब कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है और कहाँ बेचा जा रहा है?"

उन्होंने बताया कि हज़ारों की तादाद में सामान ज़ब्त किया गया है, लेकिन सरकार ने जो मात्रा ज़ब्त की है, वह उस मात्रा के मुकाबले बहुत कम है जो पहले ही होटलों, रेस्तरांओं और घरों तक पहुँच चुकी है.

समिति पर उठाए सवाल

मीरवाइज़ ने सरकार से उस समिति के बारे में सवाल किया, जिसे पिछले साल यह घोटाला सामने आने के बाद गठित किया गया था. उन्होंने पूछा, "पिछले साल जब यह घोटाला सामने आया, तो एक समिति बनाई गई थी. कहा गया था कि एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और जाँच होगी. लेकिन आज एक साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, और जनता को उस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है. आखिर यह क्या मामला है?"

इस इलाके में सड़े हुए मांस और घटिया खाद्य पदार्थों के बार-बार पकड़े जाने के बाद, MMU ने अधिकारियों से पूरी सप्लाई चेन की जाँच करने, इसमें शामिल लोगों की पहचान कर उन पर मुकदमा चलाने और जाँच के नतीजों को सार्वजनिक करने की अपील की है.

सख्त कार्रवाई की मांग

मीरवाइज़ ने कहा, "दुर्भाग्य से हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद रुपयों के लालच में अपने ही लोगों को बेहद गंदा और दूषित खाना-पीना बेच रहे हैं, या उसमें मिलावट कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि सरकार के साथ-साथ आम लोगों की भी एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है. सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मीरवाइज़ ने कहा कि इस घोटाले के पीछे जो भी लोग हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए और उन्हें जनता के सामने लाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए. जो भी इसके पीछे है, जो भी इस धंधे और इस पूरे घोटाले में शामिल है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए,"

SCO कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री के दौरे पर, मीरवाइज़ ने दोनों देशों के बीच बातचीत और संपर्क की पहल का स्वागत किया, उन्होंने आगे कहा, "हमने हमेशा माना है कि दोनों देशों के बीच संपर्क होना चाहिए और रिश्ते बेहतर होने चाहिए. हमारी हमेशा से यही सोच रही है. हमें उम्मीद है कि द्विपक्षीय स्तर पर भी कोई प्रक्रिया शुरू होगी."

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