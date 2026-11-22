जम्मू-कश्मीर में JKSSB की फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट (FAA) परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर पार्क में पूर्व सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी भी छात्रों के साथ रातभर धरने पर बैठे रहे. उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक छात्रों की मांगों पर जवाब नहीं मिलता, तब तक वह धरना खत्म नहीं करेंगे.

दिन में प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे आगा रूहुल्लाह मेहदी ने उनके आंदोलन को समर्थन दिया. उन्होंने कहा, "जब तक जवाब नहीं मिलता, तब तक हम घर नहीं जाएंगे." उनके कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी गई जानकारी के मुताबिक, रात होने के बाद भी छात्र प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे. रूहुल्लाह ने भी उनके साथ दिन-रात मौजूद रहने की बात कही है.

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कड़ाके की ठंड में भी जारी रहेगा प्रदर्शन

श्रीनगर में तापमान जमाव बिंदु से नीचे पहुंच चुका है. इसके बावजूद छात्र शेर-ए-कश्मीर पार्क में अपना विरोध जारी रखे हुए हैं. आगा रूहुल्लाह ने कहा है कि छात्रों की मांगों पर प्रशासन से जवाब मिलने तक धरना जारी रहेगा. उन्होंने सरकार से अपील की कि वह छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुने और उनकी मांगों को नजरअंदाज न करे.

No answers, no going home. As night falls, students are still sitting firm against the alleged FAA rigging. @RuhullahMehdi is with them, day and night, for as long as it takes. The sit-in ends only when their demands are met. https://t.co/yBLLtoDzGG — Office of Aga Syed Ruhullah Mehdi (@Office_ASRM) November 21, 2026

16 संदिग्ध गिरफ्तार, जांच की मांग पर अड़े छात्र

दरअसल, छात्र 15 नवंबर को हुई JKSSB FAA परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने अब तक 16 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से वायरलेस सेट और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. आरोप है कि ये उपकरण नकल कराने वाले गिरोह से जुड़े थे.

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छात्रों की क्या हैं मांगें?

प्रदर्शनकारी छात्र पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराने और कथित धांधली में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा उनकी मांग है कि परीक्षा व्यवस्था में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने तक JKSSB की आगामी परीक्षाओं पर रोक लगाई जाए. छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि मेहनत करने वाले उम्मीदवारों के साथ अन्याय न हो.