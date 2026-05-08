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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'जब तक BJP सरकार नहीं बना लेती, तब तक...'

जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'जब तक BJP सरकार नहीं बना लेती, तब तक...'

Omar Abdullah News: जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें परिसीमन की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है. यह सिर्फ BJP और उसके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 08 May 2026 04:13 PM (IST)
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जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे को, वहां सरकार बनाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने यह दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी भी तरह की टूट या दलबदल की कोई संभावना नहीं है. उमर ने ये भी आरोप लगाया कि जम्मू और कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया सिर्फ BJP और उसके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी.  

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "हमें उनके परिसीमन की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है और हम जानते हैं कि परिसीमन कैसे किया गया था. यह सिर्फ BJP और उसके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. उमर ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस तरह के घटनाक्रम BJP के राजनीतिक इरादों को बेनकाब करते हैं. इस तरह BJP के इरादे साफ हो जाते हैं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं- उमर अब्दुल्ला

दूसरे राज्यों में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रमों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर अंदरूनी फूट की खबरों का जिक्र करते हुए सीएम उमर ने कहा, "एकनाथ शिंदे इसलिए चले गए क्योंकि BJP ने उन्हें ऐसा करने में मदद की थी. नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक पार्टी के साथ मज़बूती से खड़े हैं."

मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला?

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि LoP जम्मू-कश्मीर में सत्ता संभालने के लिए बेचैन हैं. विपक्ष के नेता (LOP) सुनील शर्मा ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया था और उन्हें 'शहजादा' कहा था. मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा न मिलने के कारण विस्तार रुका हुआ है. उन्होंने कहा, ''मंत्रिमंडल विस्तार में देरी इसलिए हुई है क्योंकि जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है. यह किसी डर की वजह से नहीं रुका है."

'जब तक बीजेपी सरकार नहीं बना लेती तब तक राज्य का दर्जा नहीं'

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जब तक BJP सरकार नहीं बना लेती, तब तक जम्मू और कश्मीर को न तो ठीक से काम करने दिया जाएगा और न ही उसे राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं कि LOP अपने बयानों से यह साबित करते हैं कि जब तक BJP सरकार नहीं बना लेती, तब तक वे न तो हमें ठीक से काम करने देंगे और न ही जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देंगे. 

उन्होंने कहा, "अब लोगों को राज्य का दर्जा दिलाने के नाम पर धमकाया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर के लोगों को, खासकर उन लोगों को जिन्होंने पिछले चुनाव में BJP को वोट दिया था, यह याद रखना चाहिए कि विपक्ष के नेता (LOP) और उनकी पार्टी ब्लैकमेल की राजनीति करते हैं."

Published at : 08 May 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah Jammu Kashmir News BJP
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