जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है. इस बीच कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा को सुरक्षा के मद्देनजर रोका गया है. खराब मौसम के चलते कटरा में ही श्रद्धालुओं को रुकने को कहा गया है और अगले आदेश तक कोई भी यात्री कटरा से मंदिर परिसर तक रवाना नहीं होगा.