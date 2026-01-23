एक्सप्लोरर
कटरा में ही रोकी गई माता वैष्णो देवी की यात्रा, जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते फैसला
Vaishno Devi Yatra: जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है. सुरक्षा कारणों से श्रद्धालुओं को कटरा में ही रुकने के लिए कहा गया है.
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है. इस बीच कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा को सुरक्षा के मद्देनजर रोका गया है. खराब मौसम के चलते कटरा में ही श्रद्धालुओं को रुकने को कहा गया है और अगले आदेश तक कोई भी यात्री कटरा से मंदिर परिसर तक रवाना नहीं होगा.
