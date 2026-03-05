हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran War: ईरान-इजरायल जंग के बीच CM उमर अब्दुल्ला ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, इस बात पर हुई चर्चा

Israel Iran War: ईरान-इजरायल जंग के बीच CM उमर अब्दुल्ला ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, इस बात पर हुई चर्चा

Israel Iran War News In Hindi: ईरान के नेता खामेनेई की मृत्यु के बाद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने SKICC में बैठक बुलाई. उन्होंने शोक व्यक्त किया और शांति बनाए रखने की अपील की.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: जतिन राय | Updated at : 05 Mar 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद वेस्ट एशिया में बने हालात को देखते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई. इस बैठक में धार्मिक नेता, सिविल सोसायटी सदस्य, व्यापार संस्थाओं के प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए.

बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान में हुई मौतों पर गहरा दुख और संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सुप्रीम लीडर कश्मीर के लोगों के सच्चे हमदर्द थे और उन्होंने हमेशा भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे. भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विशेष दूत के तौर पर दो बार ईरान दौरे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं.

 शांतिपूर्ण शोक की अपील, प्रशासन को संवेदनशील रहने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जम्मू-कश्मीर में शांति और भाईचारा बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने अपील की कि शोक जताने का तरीका शांतिपूर्ण और जिम्मेदाराना हो. बैठक में उपस्थित लोगों ने प्रशासन से अपील की कि प्रदर्शनकारियों और शोक जताने वालों के साथ हमदर्दी और समझदारी से पेश आया जाए और लोगों को दुख जताने के लिए इकट्ठा होने की इजाजत दी जाए.

 हिरासत में लिए गए युवाओं के मामले उठाएंगे - CM का भरोसा

बैठक में उपस्थित लोगों ने हाल के दिनों में हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने और उन युवाओं के खिलाफ FIR रद्द करने की मांग की जो केवल अपने आध्यात्मिक नेता की मौत का शोक मनाने के लिए सड़कों पर निकले थे. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वे इस मामले को सर्वोच्च स्तर पर उठाएंगे और नरम रवैया अपनाने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनके लोग खासकर युवा खुद को खतरे में डालें.

 ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित वापसी की कोशिश

ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उनकी सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के लिए विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं. उन्होंने बताया कि इलाके में उड़ानें रद्द होने के कारण छात्रों को जमीनी रास्ते से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि ईरान में संबंधित कॉलेज अधिकारियों से कूटनीतिक तरीकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे भारत लौटने के इच्छुक छात्रों को दंडित न करें.

 जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर भी हुई चर्चा

कुछ सिविल सोसायटी सदस्यों ने जरूरी वस्तुओं और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को स्टॉक और आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी नजर रखने और जमाखोरी व मनमाने दाम वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए. बैठक की शुरुआत अयातुल्ला खामेनेई और ईरान पर हुए हमलों में जान गंवाने वाले अन्य लोगों के लिए फातेहा की नमाज से हुई.

Published at : 05 Mar 2026 02:38 PM (IST)
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
