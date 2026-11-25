लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव, जो 4 दिसंबर को होने वाले है, उनमें मतपत्रों (ballot papers) और मतपेटियों (ballot boxes) का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लद्दाख के स्थानीय निकायों और पहाड़ी परिषदों के लिए मौजूदा चुनावी नियम, भौतिक मतपत्रों और मतपेटियों के आधार पर ही बने हैं.

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, LAHDC चुनावों में मतपत्रों का इस्तेमाल अनिवार्य है, क्योंकि ये चुनाव उन कानूनी नियमों के तहत होते हैं, जो भारत के अधिकांश राज्यों में पंचायत और जिला परिषद चुनावों के लिए पारंपरिक कागजी मतपत्रों का प्रावधान करते हैं. लेकिन प्रशासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि लद्दाख पहाड़ी परिषद चुनावों में EVM की जगह भौतिक मतपत्रों को चुनने के पीछे कुछ और कारण भी हैं.

पहला कारण यह है कि दिसंबर में लद्दाख का तापमान शून्य से काफी नीचे (द्रास और चांगथांग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में अक्सर -15°C से -20°C तक) चला जाता है. ऐसे अत्यधिक ठंड वाले मौसम में, पारंपरिक मतपत्रों का इस्तेमाल करने से EVM की बैटरी फेल होने या LCD स्क्रीन खराब होने का खतरा नहीं रहता.

LAHDC के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी कम

दूसरा कारण यह है कि संसदीय या विधानसभा सीटों की तुलना में, LAHDC के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी कम है. लद्दाख में कुल 1.88 लाख पंजीकृत मतदाता हैं, जो इन चुनावों में वोट डाल सकते हैं. इसलिए, 100 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतपत्रों की छपाई और फिर उनकी गिनती एक ही दिन में पूरी करना आसान है. केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन ने मतपत्रों की छपाई और अन्य चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर ली है. साथ ही, मतदान से पहले और बाद में मतपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

23 नवंबर को लेह में हुई तैयारियों की एक उच्च-स्तरीय बैठक में, लद्दाख के डिविजनल कमिश्नर शुर्बीर सिंह ने UT के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा को जानकारी दी. उन्होंने मतपत्रों की छपाई, मतपेटियों की उपलब्धता, और चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों व अन्य कर्मचारियों के मतदान करने की व्यवस्थाओं के बारे में बताया. छपे हुए मतपत्रों और अन्य संवेदनशील चुनावी सामग्रियों को सुरक्षित रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, लेह में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर के भीतर स्थित 'डिप्टी कमिश्नर कार्यालय' (HQA) को 'स्ट्रॉन्ग रूम' (strong room) के रूप में तय किया गया है.

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स्ट्रॉन्ग रूम की चौबीसों घंटे सुरक्षाके लिए सुरक्षा कर्मी तैनात

इसके अलावा, इस स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं. स्ट्रॉन्ग रूम की चौबीसों घंटे सुरक्षा, निगरानी और उचित देखरेख सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है. इससे मतपत्रों और चुनाव से जुड़ी अन्य संवेदनशील सामग्रियों की सुरक्षा, पवित्रता और गोपनीयता हर समय बनी रहेगी.

क्योंकि इन चुनावों में मतपत्रों (बैलेट पेपर) का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए LAHDC लेह के चुनाव प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों (AVSC) और दिव्यांग व्यक्तियों (AVPwD) के लिए मतदान प्रक्रिया से पहले, रिटर्निंग अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) को मतपत्रों से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण (hands-on training) दिया.

लद्दाख के सभी आठ जिलों में 4 दिसंबर को मतदान

20 नवंबर को नाम वापस लेने की समय-सीमा समाप्त होने के बाद, लद्दाख के सभी आठ जिलों के 98 निर्वाचन क्षेत्रों में 4 दिसंबर को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदान होगा. गौरतलब है कि दो उम्मीदवार एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं.

कारगिल के शकर-चिकतान उप-मंडल के तीन निर्वाचन क्षेत्रों खांगराल, शकर और चिकतान में एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ और वहां चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है. इस तरह, लद्दाख के सभी आठ जिलों की 95 सीटों के लिए अब कुल 266 उम्मीदवार मैदान में हैं. LAHDC आम चुनाव और पंचायत आम चुनाव, दोनों के लिए वोटों की गिनती रविवार, 6 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 8 दिसंबर तक संपन्न हो जाएगी.