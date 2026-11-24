कश्मीर में ठंड का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है. श्रीनगर और पहलगाम में इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां कल की तुलना में रात के तापमान में भारी गिरावट आई है. मौसम विभाग के अनुसार, घाटी के लगभग सभी प्रमुख केंद्रों पर तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. सोमवार (23 नवंबर) रात श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.6°C रहा, जो कल के -0.4°C से काफी कम है. इस तरह, ग्रीष्मकालीन राजधानी में रात का तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री नीचे पहुंच गया है.

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में न्यूनतम तापमान -4.6°C दर्ज किया गया. यह इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है. इससे पहले 17 नवंबर और कल, यहां का न्यूनतम तापमान -3.8°C दर्ज किया गया था. यहां का तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री नीचे है.

सुबह श्रीनगर और अन्य हिस्सों में छाई घने कोहरे की चादर

काजीगुंड में भी तापमान और गिरा है, जहां कल के -1.6°C के मुकाबले आज -2.0°C दर्ज किया गया. वहीं, कोकरनाग में कल के 1.5°C के मुकाबले आज -0.1°C तापमान दर्ज हुआ. हालांकि, कुपवाड़ा में थोड़ी राहत दिखी, जहां कल के -1.4°C के मुकाबले आज -1.0°C तापमान दर्ज किया गया.

कश्मीर में गुलमर्ग एकमात्र ऐसा स्थान रहा जहां तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, यहां न्यूनतम तापमान कल के -2.0°C से सुधरकर 0.2°C हो गया. जम्मू शहर का न्यूनतम तापमान कल के 10.9°C के मुकाबले आज 9.6°C रहा, जबकि भद्रवाह में कल के 1.9°C के मुकाबले आज 2.8°C तापमान दर्ज किया गया. घाटी में ठंड और शुष्क मौसम का दौर जारी है. सुबह के समय श्रीनगर और घाटी के कई अन्य हिस्सों में घने कोहरे की चादर छा गई.

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'चिल्लई कलां' से पहले तापमान में गिरावट आने की संभावना

मौसम विभाग (MeT) श्रीनगर के निदेशक मुख्तार अहमद ने अनुमान जताया है कि नवंबर के अंत तक पूरे जम्मू-कश्मीर में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. महीने के आखिर तक न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है. पूर्वानुमान के अनुसार, 1 से 3 दिसंबर के बीच मौसम में आंशिक रूप से या पूरी तरह बादल छाए रहने की संभावना है. इसका मतलब यह है कि 'चिल्लई कलां' (कड़ाके की ठंड के दौर) से पहले रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है.

कश्मीर में पतझड़ का मौसम अब और ठंडा होता जा रहा है. कई जगहों पर तापमान लगातार जमाव बिंदु (फ्रीजिंग पॉइंट) से नीचे जा रहा है, जो आने वाली कड़ाके की ठंड का संकेत है. यह 'चिल्लाई कलां' की शुरुआत का संकेत है, जो 40 दिनों का वह दौर है जब भीषण ठंड पड़ती है और जिसकी शुरुआत 21 दिसंबर से होती है.