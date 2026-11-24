श्रीनगर के फतेह कदल इलाके में स्थित 700 साल पुराने ऐतिहासिक दुर्गेश्वरी मंदिर में मंगलवार को एक बार फिर मंदिर की घंटियां, शंख और वैदिक मंत्र गूंज उठे. 36 सालों की खामोशी के बाद, कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर विशेष प्रार्थनाओं के लिए इस मंदिर को फिर से खोल दिया गया.

फतेह कदल के पास बाना मोहल्ला में स्थित यह मंदिर जिसे स्थानीय लोग 'दुर्गा पाठशाला मंदिर' के नाम से भी जानते हैं. यह मंदिर 14वीं-15वीं शताब्दी का है, जो सुल्तान ज़ैन-उल-आबिदीन के शासनकाल के आसपास का माना जाता है. अपनी खास अष्टकोणीय (आठ कोनों वाली) बनावट के लिए मशहूर इस मंदिर के गर्भगृह में 700 साल पुराना प्राचीन शिवलिंग और देवी दुर्गा की मूर्तियां स्थापित हैं.

कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद वीरान हुआ था मंदिर

1990 के दशक की शुरुआत में आतंकवाद के शुरू होने और कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद, यह मंदिर वीरान हो गया था और खंडहर में तब्दील हो गया था. सितंबर 2026 में, कश्मीरी पंडित निवासी शशि टिक्कू की अगुवाई में स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों से इस मंदिर का पुनरुद्धार शुरू हुआ.

मंदिर के फिर से खुलने के मौके पर मौजूद श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाब्रू ने कहा कि सरकार जिले के सभी ऐतिहासिक तीर्थस्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों की गरिमा और गौरव को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वहां आने वाले तीर्थयात्रियों को एक सुखद अनुभव मिल सके.

लाब्रू ने कहा, "आप जानते हैं कि हमारे श्रीनगर में बड़ी संख्या में तीर्थस्थल, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च हैं. हर जगह और हर स्थल का अपना ऐतिहासिक महत्व है और लोगों की इनमें गहरी आस्था है."

मुस्लिम निवासियों ने मंदिर खुलने का किया स्वागत

बाना मोहल्ला और फतेह कदल के स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने दुर्गेश्वरी मंदिर के फिर से खुलने का गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने इसे 'कश्मीरियत' का पुनरुद्धार बताया और इच्छा जताई कि उनके पुराने कश्मीरी पंडित पड़ोसी वापस अपने घरों को लौट आएं. कार्तिक पूर्णिमा पर हुई प्रार्थनाओं का स्वागत करने के साथ-साथ, स्थानीय मुस्लिम परिवारों और पास की मस्जिद की समिति ने भी इस 700 साल पुराने मंदिर की सफाई, मरम्मत और आर्थिक योगदान के जरिए इसके पुनरुद्धार में सक्रिय रूप से मदद की.

स्थानीय निवासियों ने बताया कि 1990 के दशक के पलायन ने भले ही इस इलाके का स्वरूप बदल दिया हो, लेकिन वे आज भी अपने कश्मीरी पंडित पड़ोसियों को याद करते हैं. उन्होंने बताया कि कैसे तब सभी परिवार एक-दूसरे के साथ रहते थे, त्योहार एक साथ मनाते थे और मंदिर की ऐतिहासिक 'दुर्गा पाठशाला' में एक साथ पढ़ाई करते थे.

श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ने क्या बताया?

श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह जीर्णोद्धार कार्य 'विरासत संरक्षण योजना' (हेरिटेज प्रिजर्वेशन स्कीम) का हिस्सा है. इस योजना के तहत श्रीनगर के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों को संरक्षित किया जा रहा है, जिसमें मखदूम साहिब में किया गया नवीनीकरण और अपग्रेडेशन का काम भी शामिल है.

उन्होंने आगे कहा, "डाउनटाउन में हमारे दो बहुत महत्वपूर्ण इमामबाड़े हैं, वहां भी हमने 'विरासत संरक्षण योजना' के तहत काम को मंजूरी दिलाई और काम शुरू कर दिया है. इसी तरह, शारिका देवी मंदिर और अन्य मंदिरों में भी इस योजना के तहत काम शुरू हो चुका है."

डिप्टी कमिश्नर ने कहा, "सरकार का बस एक ही प्रयास है कि ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थलों, धार्मिक स्थानों, मंदिरों और गुरुद्वारों को - जिनका ऐतिहासिक महत्व है और जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी है - उनके पुराने गौरव और प्रतिष्ठा के अनुरूप वापस लाया जाए. इनका नवीनीकरण और अपग्रेडेशन किया जाए, ताकि जब इनसे जुड़े श्रद्धालु यहां आएं, तो उन्हें एक सुखद अनुभव मिले और वे खुश रहें."

उन्होंने बताया कि इसमें विभिन्न समुदायों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय का भरपूर सहयोग मिल रहा है. लाब्रू ने कहा, "आज हम जहां खड़े हैं - फतेह कदल स्थित दुर्गेश्वरी मंदिर में - जिसका हमने कई वर्षों बाद नवीनीकरण किया है, वहां आज प्रार्थनाएं की गईं." उन्होंने आगे कहा, "आप खुद इन दृश्यों में देख सकते हैं - चाहे संबंधित विभाग हों, पुलिस हो, नागरिक प्रशासन हो या आसपास के लोग - सभी ने मिलकर इस काम को पूरा किया है."

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