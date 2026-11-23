कश्मीर घाटी में कोल्ड वेव का असर तेज हो गया है. सोमवार को लगभग सभी मौसम केंद्रों पर रात का तापमान जमाव बिंदु (फ्रीजिंग पॉइंट) से नीचे चला गया. घाटी में सबसे कम तापमान शोपियां में -3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिन के समय घाटी में मौसम साफ है और तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है. यहां नमी 29 फीसदी है और उत्तर दिशा से 1 मील प्रति घंटे की हल्की हवा चल रही है. वहीं, रात के समय तापमान शून्य से नीचे जाने के कारण पानी के पाइप जमने लगे हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की परतें (आइसिकल्स) बन रही हैं.

कई जगह तापमान जमाव बिंदु से नीचे पहुंचा

कश्मीर घाटी में ठंड का दौर जारी है. कई जगहों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -3.8डिग्री सेल्सियस और पुलवामा में -2.7डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गुलमर्ग में -2.0डिग्री सेल्सियस, जबकि काजीगुंड और कुपवाड़ा में क्रमशः -1.6डिग्री सेल्सियस और -1.4डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

कहां कितना है तापमान?

इसके अलावा, अवंतीपोरा (-1.8डिग्री सेल्सियस), बडगाम (-1.8 डिग्री सेल्सियस), अनंतनाग (-1.8 डिग्री सेल्सियस), कोनिबल पम्पोर (-1.6डिग्री सेल्सियस), श्रीनगर एयरपोर्ट (-1.6 डिग्री सेल्सियस), गांदरबल (-0.7 डिग्री सेल्सियस) और बांदीपोरा (-0.3 डिग्री सेल्सियस) में भी तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया.

इस बीच, लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड जारी है. तीनों क्षेत्रों में सबसे कम तापमान लेह में -8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद कारगिल में -5.9 डिग्री सेल्सियस और नुब्रा घाटी में -4.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा.

जम्मू में कैसा है मौसम?

जम्मू संभाग में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा. यहां जम्मू में 10.2 डिग्री सेल्सियस, कठुआ में 11.0डिग्री सेल्सियस और कटरा में 10.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 28 से 30 नवंबर, 2026 तक पूरे जम्मू-कश्मीर में मौसम मुख्य रूप से सूखा और साफ रहेगा. इस दौरान दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा, जबकि आसमान साफ होने के कारण रात के समय तापमान में काफी गिरावट (रेडिएशनल कूलिंग) आएगी.

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