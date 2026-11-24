जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को चंदनवाड़ी में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को रोक दिया, जिससे वह श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहलगाम मार्ग से शेषनाग की ओर आगे नहीं बढ़ सकीं. महबूबा मुफ्ती, पुलवामा और बडगाम के पीडीपी विधायकों वहीद-उर-रहमान पारा और आगा मुंतजिर के साथ चंदनवाड़ी बेस कैंप पहुंची थीं. उनका मकसद शेषनाग झील के पास की जमीनी स्थिति का जायजा लेना था.

यह दौरा एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद हुआ, जिसमें शेषनाग ग्लेशियल झील (जो काफी संवेदनशील और ऊंचाई पर स्थित है) के पास भारी निर्माण मशीनरी (एक एक्सकेवेटर/JCB) का इस्तेमाल होते देखा गया था. महबूबा मुफ्ती का कहना था कि वह खुद जाकर देखना चाहती थीं कि वहां क्या काम हो रहा है और इस झील के पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है.

पुलिस द्वारा रोके जाने पर क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती?

चंदनवाड़ी में पुलिस द्वारा रोके जाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, "शेषनाग अमरनाथ यात्रा का एक अहम हिस्सा है. गुफा में शिवलिंग तभी बनता है जब यहां के जंगल, पहाड़ और ग्लेशियर एक साथ मिलकर काम करते हैं. लेकिन भारी मशीनों के इस्तेमाल से हो सकता है कि शिवलिंगम बन ही न पाए."

सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए क्योंकि वीआईपी मूवमेंट की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और रास्ते में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी नहीं थी. सुरक्षा बलों ने मुफ्ती और उनके प्रतिनिधिमंडल को चंदनवाड़ी में ही रोक दिया और उन्हें शेषनाग की ओर आगे नहीं जाने दिया.

महबूबा ने केंद्रीय गृह मंत्री के हालिया बयान पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कश्मीर में सभी आतंकवादी मारे जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि वह पुलिस को लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि वह बिना सुरक्षा के आगे बढ़ेंगी.

महबूबा ने स्थानीय पुलिस अधिकारी से कहा, "गृह मंत्री ने कहा है कि अब कोई आतंकवादी नहीं बचा है. मैं लिखित आश्वासन देती हूं कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी. कृपया मुझे जाने दें." हालांकि, पुलिस अधिकारी ने उन्हें शेषनाग झील की ओर जाने की अनुमति नहीं दी.

पहलगाम में कार्यकर्ताओं के साथ थी बैठक

महबूबा मुफ्ती का पहलगाम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करने का कार्यक्रम था, लेकिन वह पहलगाम से 16 किलोमीटर आगे चंदनवाड़ी पहुंच गईं. वहां से उन्होंने शेषनाग झील की ओर पैदल जाने की कोशिश की, जो पिस्सू टॉप के रास्ते 3-4 घंटे की चढ़ाई है.

इस दौरे से पहले, महबूबा मुफ्ती और कई अन्य राजनीतिक नेताओं तथा पर्यावरणविदों ने ग्लेशियर वाले इलाके में यात्रा के बाद होने वाले सड़क चौड़ीकरण के कार्यों से पारिस्थितिकी को संभावित नुकसान पहुंचने को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने कश्मीर के नाजुक पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र में बेरोकटोक निर्माण कार्य के खिलाफ चेतावनी दी थी. हालांकि, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने आधिकारिक तौर पर इन दावों का खंडन किया है.

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