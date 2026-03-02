हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran War: खामेनेई की मौत को लेकर कश्मीर में उबाल, दूसरे दिन भी प्रदर्शन, कई इलाकों में सुरक्षा सख्त

Israel Iran War: खामेनेई की मौत को लेकर कश्मीर में उबाल, दूसरे दिन भी प्रदर्शन, कई इलाकों में सुरक्षा सख्त

Kashmir News in Hindi: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में कश्मीर के कई हिस्सों में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहे. सुरक्षाबलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 08:33 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ सोमवार (2 मार्च) को दूसरे दिन भी कश्मीर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी रहे. श्रीनगर, बडगाम और दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए. अधिकारियों के मुताबिक, श्रीनगर के बेमिना, गुंड हसीभट और जहांगीर चौक, बडगाम के नरबल, मगाम और पट्टन के अलावा पुलवामा शहर के आसपास भी प्रदर्शन हुए. इन इलाकों में शिया आबादी ज्यादा है और लोगों ने मार्च निकालकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की.

कुछ जगह हालात बिगड़े, आंसू गैस के गोले दागे

नरबल और बेमिना में हालात उस वक्त बिगड़ गए जब कुछ युवाओं ने सुरक्षाबलों की गाड़ियों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. इसके बाद सुरक्षाबलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले दागे.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन बाद में हालात काबू में कर लिए गए. पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

पाबंदियों से आम जिंदगी प्रभावित

विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रशासन ने एहतियातन कई जिलों में पाबंदियां लगा दी हैं. इसका असर आम जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है. घाटी के कई हिस्सों में बाजार बंद रहे और सड़कों पर सामान्य से कम आवाजाही देखी गई.

श्रीनगर में सिटी सेंटर लाल चौक को पूरी तरह सील कर दिया गया है. यहां पैदल और गाड़ियों की आवाजाही दोनों पर रोक लगा दी गई है. दूसरे संवेदनशील इलाकों में भी बैरिकेडिंग की गई है और जगह-जगह चेकपॉइंट बनाए गए हैं.

स्कूल-कॉलेज बंद, परीक्षाएं टलीं

एहतियाती कदम के तौर पर कश्मीर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है. कश्मीर यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ कश्मीर ने भी अपनी कक्षाएं स्थगित कर दी हैं.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि नई सूचना जारी होने तक परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं. इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता का माहौल है.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

पूरे कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है. लगातार गश्त की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.

बता दें शनिवार (28 फरवरी) सुबह ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में खामेनेई की मौत हुई. ईरान की सरकारी मीडिया ने रविवार को इसकी पुष्टि की. इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इज़राइल और कुछ अरब देशों की ओर मिसाइलें दागने का दावा किया है.

इसी घटना के विरोध में कश्मीर में प्रदर्शन तेज हो गए हैं. फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और शांति बहाल रखने की कोशिश जारी है.

Published at : 02 Mar 2026 08:32 PM (IST)
JAMMU KASHMIR NEWS ISRAEL - IRAN WAR
पर्सनल कार्नर

Embed widget