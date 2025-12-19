खराब मौसम के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द, यात्री परेशान, जानें ताजा अपडेट

कश्मीर घाटी में बढ़ती ठंड और मैदानी इलाकों में छाए घने कोहरे के कारण हवाई सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा है. श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने गुरुवार (18 दिसंबर) को जानकारी दी कि खराब मौसम और विभिन्न परिचालन (Operational) कारणों के चलते कम से कम सात उड़ानों को रद्द करना पड़ा है. इस आकस्मिक फैसले से सैकड़ों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.

एयरपोर्ट द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, उड़ानों के रद्द होने का मुख्य कारण गंतव्य शहरों का प्रतिकूल मौसम रहा. दिल्ली में धुंध और कम विजिबिलिटी के कारण एयर इंडिया की उड़ानें AI-3423/3424 और AI-1799/1810 को कैंसिल कर दिया गया. इसी तरह, अमृतसर में खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-6164/6165 को निरस्त किया गया. स्पाइसजेट की श्रीनगर-दिल्ली सेक्टर की फ्लाइट SG-661/664 भी दिल्ली के बिगड़ते मौसम के कारण उड़ान नहीं भर सकी.

परिचालन संबंधी कारणों से प्रभावित हुईं सेवाएं

मौसम के अलावा, कुछ अन्य उड़ानें 'ऑपरेशनल कारणों' की वजह से रद्द रहीं. अधिकारियों ने बताया कि स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-180/181 और इंडिगो की श्रीनगर-कोलकाता सेक्टर पर चलने वाली महत्वपूर्ण उड़ानें (6E-6961/6962) और 6E-2044 भी आज संचालित नहीं हो सकीं. तकनीकी मानकों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने इन उड़ानों को रोकने का निर्णय लिया.

यात्रियों के लिए एयरपोर्ट प्रशासन की एडवाइजरी

फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद एयरपोर्ट टर्मिनल पर यात्रियों की भारी भीड़ और अफरा-तफरी देखी गई. यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने गहरा खेद प्रकट किया है. प्रशासन ने एक विशेष एडवायजरी जारी कर सभी यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन के कस्टमर केयर या आधिकारिक वेबसाइट से अपनी फ्लाइट का ताज़ा स्टेटस (Status) दोबारा कंफर्म कर लें.

आगामी दिनों के लिए मौसम का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और घाटी में सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है. ऐसे में हवाई शेड्यूल में और भी फेरबदल या देरी होने की आशंका बनी हुई है. यात्रियों को सुझाव दिया गया है कि वे अपने यात्रा प्लान में बफर समय लेकर चलें.