हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirचीनी नागरिक की गिरफ्तारी के एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस, वीजा नियमों में उल्लंघन पर कार्रवाई तेज

चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस, वीजा नियमों में उल्लंघन पर कार्रवाई तेज

Srinagar News: होटल, होमस्टे और हाउसबोट मालिकों के खिलाफ उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निरंतर अभियान चल रहा है. अब तक दोषी पर्यटन व्यापारियों के खिलाफ पांच एफआईआर दर्ज की गई हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Dec 2025 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई तेज हो गई है. कश्मीर घाटी में अनधिकृत प्रवेश करने के लिए बडगाम में एक चीनी नागरिक को पकड़े जाने के एक दिन बाद पुलिस ने फॉर्म-C उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा है कि विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना नहीं देने पर होटल, होमस्टे और हाउसबोट मालिकों के खिलाफ उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निरंतर अभियान चल रहा है. जबकि एक दर्जन से अधिक होटल, होमस्टे और हाउसबोट मालिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं, अब तक दोषी पर्यटन व्यापारियों के खिलाफ पांच एफआईआर दर्ज की गई हैं.

पुलिस ने क्या कहा?

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि घाटी में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के मद्देनजर अभियान शुरू किया गया है. श्रीनगर पुलिस ने इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम के तहत आवश्यक फॉर्म-सी रिपोर्टिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कई होटलों और एक होमस्टे के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की है.

श्रीनगर में जारी एक बयान में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि होटल, होमस्टे और हाउसबोट की नियमित जांच और जांच के दौरान, इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन पाया गया. श्रीनगर के राजबाग इलाके में तीन होटलों- होटल ब्लॉसम्स, होटल ग्रैंड एमएस और होटल गोल्डन फॉरेस्ट को विदेशी नागरिकों को विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) में फॉर्म-सी जमा किए बिना चेक-इन करने की अनुमति देते हुए पाया गया.

इन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर

तदनुसार, आव्रजन और विदेशी अधिनियम की धारा 8 और 23-बी के तहत एफआईआर संख्या 65/2025 राजबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई. खानयार के संवेदनशील पुराने शहर के इलाके में, होटल खैबर को भी फॉर्म-सी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए पाया गया. बार-बार निर्देशों के बावजूद, प्रबंधन फॉर्म-सी जमा करने का कोई सबूत पेश करने में विफल रहा.

परिणामस्वरूप, पुलिस स्टेशन खानयार में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 57/2025 दर्ज की गई. इसी तरह लाल बाजार क्षेत्र में, आईएमवाई होम स्टे, नोवा बागवान पोरा, जिसके मालिक मोहम्मद असलम बक्तू हैं, इजराइल के विदेशी नागरिक स्टारोबिंस्की लियोर को अन्य लोगों के साथ फॉर्म-सी का अनुपालन किए बिना संचालित करते पाया गया.

होटल प्रबंधन ने जानबूझकर ठहराए विदेशी मेहमान

प्रबंधन ने जानबूझकर विदेशी मेहमान के ठहरने को छुपाया और अनिवार्य ऑनलाइन फॉर्म-सी रिपोर्टिंग जमा करने में विफल रहा. एफआईआर संख्या 60/2025 यू/एस 8 और 23 (बी) आव्रजन और विदेशी अधिनियम की पुलिस स्टेशन लाल बाजार में पंजीकृत की गई थी. 

इसी तरह निशात क्षेत्र में, मकान मालिक मोहम्मद अशरफ जरगर, को एफआरओ को फॉर्म सी की अनिवार्य रिपोर्टिंग का पालन नहीं करते पाया गया. इस संबंध में, एफआईआर संख्या 101/2025 यू/एस 8-23 (बी) आव्रजन और विदेशी अधिनियम की पुलिस स्टेशन निशात में पंजीकृत की गई.

कई विदेशी पर्यटकों को होटलों में दिया कमरा

राम मुंशी बाग इलाके में, घाट नंबर 15 नेहरू पार्क में फारूक अहमद गुरु के मालिकाना हक वाली हाउस बोट फ्लोटिंग कैसल ने ताइवान की सुश्री ली या हुई को रहने दिया था, जबकि घाट नंबर 9 पर फारूक अहमद कुटरू के मालिकाना हक वाली बेस्ट व्यू हाउसबोट ने रूस के मैस्ट्रुइक सर्जेल को कमरा किराए पर दिया था.

हाउस बोट क्रिस्टल पैलेस ने रोमानिया के नौम सिल्वियू को रहने दिया था और मोहम्मद अल्ताफ गुन्ना के मालिकाना हक वाली हाउसबोट लेक पैलेस ने स्पेन के एडुआर्डो तेजेरिना गोंजाली को कमरा किराए पर दिया था, जो जरूरी रिपोर्टिंग नियमों का उल्लंघन था. इस सिलसिले में, राम मुंशी बाग पुलिस स्टेशन में इमिग्रेशन और फॉरेनर एक्ट की धारा 7,14, और 16 के तहत FIR नंबर 94/2025 दर्ज की गई है.

मामलों की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने इन सभी मामलों की गंभीरता से जांच शुरू कर सभी विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी हासिल करने और उनके किसी भी तरह के संदिग्ध  लिंक का पता लगाने के लिए सभी मामलों की आगे की जांच शुरू की है और उल्लंघन करने वालों के लिए जेल की सजा और लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है.

श्रीनगर पुलिस ने दोहराया है कि सभी होटल, गेस्ट हाउस, हाउसबोट और होमस्टे संचालकों को विदेशी नागरिकों को ठहराते समय फॉर्म-सी जमा करने के मानदंडों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और इसका पालन न करना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मामले पर श्रीनगर पुलिस का क्या कहना है?

श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि विदेशी नागरिकों की अप्रतिबंधित यात्राओं से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर यह राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा करने और अपने नागरिकों को शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, बयान में कहा गया है.

और पढ़ें
Published at : 08 Dec 2025 04:54 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Police Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
बिहार
'20-30 गुंडों के साथ आक्रमण किया गया, न्यूड वीडियो…', तेज प्रताप यादव पर उनके कार्यकर्ता का आरोप
'20-30 गुंडों के साथ आक्रमण किया गया, न्यूड वीडियो…', तेज प्रताप यादव पर उनके कार्यकर्ता का आरोप
इंडिया
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?
क्रिकेट
पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल
पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: Dharmendra को याद कर क्यो रोए सलमान
Saas Bahu Aur Saazish: मंगल- कुसुम जा रहें है जोर्जिया
IT Refund Delay का असली कारण! हजारों Taxpayers के Refund क्यों रुके हैं? |Paisa Live
Amritsar पहुंचीं Cm Rekha Gupta, दरबार साहिब जाकर टेका माथा | Breaking | ABP News
Kiyosaki का बड़ा दावा: BRICS ने बनाई Gold Currency! असली सच्चाई क्या है ? Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
बिहार
'20-30 गुंडों के साथ आक्रमण किया गया, न्यूड वीडियो…', तेज प्रताप यादव पर उनके कार्यकर्ता का आरोप
'20-30 गुंडों के साथ आक्रमण किया गया, न्यूड वीडियो…', तेज प्रताप यादव पर उनके कार्यकर्ता का आरोप
इंडिया
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?
भारतीय रुपये के मुकाबले किस देश की करेंसी है सबसे कमजोर, किस नंबर पर आता है पाकिस्तानी रुपया?
क्रिकेट
पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल
पलाश के साथ शादी टूटने के बाद पहली बार दिखीं स्मृति मंधाना, क्रिकेटर की फोटो हुई वायरल
भोजपुरी सिनेमा
भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली जान से मारने की धमकी,पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत
पवन सिंह को मिली जान से मारने की धमकी,पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत
हेल्थ
Silent Killer Diseases: साइलेंट किलर होती हैं ये 5 बीमारियां, बिना कोई वॉर्निंग दिए बना लेती हैं अपना शिकार
साइलेंट किलर होती हैं ये 5 बीमारियां, बिना कोई वॉर्निंग दिए बना लेती हैं अपना शिकार
शिक्षा
हर साल 1 लाख बच्चे पास, NIOS बना छात्रों का सहारा; जानें कैसा है बोर्ड
हर साल 1 लाख बच्चे पास, NIOS बना छात्रों का सहारा; जानें कैसा है बोर्ड
यूटिलिटी
31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, सरकार बार-बार नहीं देगी मौका
31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, सरकार बार-बार नहीं देगी मौका
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget