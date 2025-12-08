जम्मू-कश्मीर में वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई तेज हो गई है. कश्मीर घाटी में अनधिकृत प्रवेश करने के लिए बडगाम में एक चीनी नागरिक को पकड़े जाने के एक दिन बाद पुलिस ने फॉर्म-C उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा है कि विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना नहीं देने पर होटल, होमस्टे और हाउसबोट मालिकों के खिलाफ उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निरंतर अभियान चल रहा है. जबकि एक दर्जन से अधिक होटल, होमस्टे और हाउसबोट मालिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं, अब तक दोषी पर्यटन व्यापारियों के खिलाफ पांच एफआईआर दर्ज की गई हैं.

पुलिस ने क्या कहा?

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि घाटी में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के मद्देनजर अभियान शुरू किया गया है. श्रीनगर पुलिस ने इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम के तहत आवश्यक फॉर्म-सी रिपोर्टिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कई होटलों और एक होमस्टे के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की है.

श्रीनगर में जारी एक बयान में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि होटल, होमस्टे और हाउसबोट की नियमित जांच और जांच के दौरान, इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन पाया गया. श्रीनगर के राजबाग इलाके में तीन होटलों- होटल ब्लॉसम्स, होटल ग्रैंड एमएस और होटल गोल्डन फॉरेस्ट को विदेशी नागरिकों को विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) में फॉर्म-सी जमा किए बिना चेक-इन करने की अनुमति देते हुए पाया गया.

इन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर

तदनुसार, आव्रजन और विदेशी अधिनियम की धारा 8 और 23-बी के तहत एफआईआर संख्या 65/2025 राजबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई. खानयार के संवेदनशील पुराने शहर के इलाके में, होटल खैबर को भी फॉर्म-सी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए पाया गया. बार-बार निर्देशों के बावजूद, प्रबंधन फॉर्म-सी जमा करने का कोई सबूत पेश करने में विफल रहा.

परिणामस्वरूप, पुलिस स्टेशन खानयार में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 57/2025 दर्ज की गई. इसी तरह लाल बाजार क्षेत्र में, आईएमवाई होम स्टे, नोवा बागवान पोरा, जिसके मालिक मोहम्मद असलम बक्तू हैं, इजराइल के विदेशी नागरिक स्टारोबिंस्की लियोर को अन्य लोगों के साथ फॉर्म-सी का अनुपालन किए बिना संचालित करते पाया गया.

होटल प्रबंधन ने जानबूझकर ठहराए विदेशी मेहमान

प्रबंधन ने जानबूझकर विदेशी मेहमान के ठहरने को छुपाया और अनिवार्य ऑनलाइन फॉर्म-सी रिपोर्टिंग जमा करने में विफल रहा. एफआईआर संख्या 60/2025 यू/एस 8 और 23 (बी) आव्रजन और विदेशी अधिनियम की पुलिस स्टेशन लाल बाजार में पंजीकृत की गई थी.

इसी तरह निशात क्षेत्र में, मकान मालिक मोहम्मद अशरफ जरगर, को एफआरओ को फॉर्म सी की अनिवार्य रिपोर्टिंग का पालन नहीं करते पाया गया. इस संबंध में, एफआईआर संख्या 101/2025 यू/एस 8-23 (बी) आव्रजन और विदेशी अधिनियम की पुलिस स्टेशन निशात में पंजीकृत की गई.

कई विदेशी पर्यटकों को होटलों में दिया कमरा

राम मुंशी बाग इलाके में, घाट नंबर 15 नेहरू पार्क में फारूक अहमद गुरु के मालिकाना हक वाली हाउस बोट फ्लोटिंग कैसल ने ताइवान की सुश्री ली या हुई को रहने दिया था, जबकि घाट नंबर 9 पर फारूक अहमद कुटरू के मालिकाना हक वाली बेस्ट व्यू हाउसबोट ने रूस के मैस्ट्रुइक सर्जेल को कमरा किराए पर दिया था.

हाउस बोट क्रिस्टल पैलेस ने रोमानिया के नौम सिल्वियू को रहने दिया था और मोहम्मद अल्ताफ गुन्ना के मालिकाना हक वाली हाउसबोट लेक पैलेस ने स्पेन के एडुआर्डो तेजेरिना गोंजाली को कमरा किराए पर दिया था, जो जरूरी रिपोर्टिंग नियमों का उल्लंघन था. इस सिलसिले में, राम मुंशी बाग पुलिस स्टेशन में इमिग्रेशन और फॉरेनर एक्ट की धारा 7,14, और 16 के तहत FIR नंबर 94/2025 दर्ज की गई है.

मामलों की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने इन सभी मामलों की गंभीरता से जांच शुरू कर सभी विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी हासिल करने और उनके किसी भी तरह के संदिग्ध लिंक का पता लगाने के लिए सभी मामलों की आगे की जांच शुरू की है और उल्लंघन करने वालों के लिए जेल की सजा और लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है.

श्रीनगर पुलिस ने दोहराया है कि सभी होटल, गेस्ट हाउस, हाउसबोट और होमस्टे संचालकों को विदेशी नागरिकों को ठहराते समय फॉर्म-सी जमा करने के मानदंडों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और इसका पालन न करना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मामले पर श्रीनगर पुलिस का क्या कहना है?

श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि विदेशी नागरिकों की अप्रतिबंधित यात्राओं से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर यह राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा करने और अपने नागरिकों को शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, बयान में कहा गया है.