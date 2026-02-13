हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर: लॉ यूनिवर्सिटी पर रार, विधानसभा में भिड़ी BJP-NC, सांबा में छात्रों का प्रदर्शन

जम्मू कश्मीर: लॉ यूनिवर्सिटी पर रार, विधानसभा में भिड़ी BJP-NC, सांबा में छात्रों का प्रदर्शन

Jammu Kashmir News: जम्मू संभाग में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हैं. वहीं विधानसभा में BJP-NC के बीच तीखी बहस होती नजर आई. छात्रों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है.

By : अजय बाचलू | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Feb 2026 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू संभाग में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) की स्थापना की मांग ने अब उग्र रूप ले लिया है. एक तरफ सांबा जिले में छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. वहीं दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है. शिक्षा का यह मुद्दा अब सांप्रदायिक तर्कों और सियासी रस्साकशी में उलझता नजर आ रहा है.

सांबा में प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. छात्रों का आरोप है कि वे जनवरी माह से लगातार जम्मू में NLU स्थापित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही. उनका कहना है कि न तो बजट में इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान किया गया है और न ही प्रशासन से कोई आश्वासन मिला है. आक्रोशित छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले कुछ दिनों में सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो वे जम्मू में विधानसभा की कार्यवाही ठप कर देंगे.

बीजेपी पर हिंदू-मुस्लिम की सियासत का आरोप 

सदन में यह मुद्दा तब और गरमा गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे पिछले विवादों से जोड़ दिया. दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया क्योंकि वहां 50 में से 42 छात्र मुस्लिम थे. इसी तर्ज पर एनसी विधायक नजीर अहमद ने सवाल उठाया कि "इस बात की क्या गारंटी है कि अगर NLU में भी कश्मीरी या मुस्लिम छात्र ज्यादा हुए, तो बीजेपी उसे बंद नहीं करवाएगी?" उन्होंने बीजेपी पर वोट बैंक के लिए हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया.

आस्था को शिक्षा से न जोड़ें- BJP

चिनैनी से बीजेपी विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने एनसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे और उनकी पार्टी शुरू से छात्रों के साथ है. उन्होंने उमर अब्दुल्ला को नसीहत दी कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का मामला 'आस्था' से जुड़ा था, उसे सामान्य संस्थानों से न जोड़ें. उन्होंने उदाहरण दिया कि जम्मू के कई अन्य शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम छात्रों की संख्या अधिक होने के बावजूद वहां कोई भेदभाव नहीं होता. मनकोटिया ने जोर देकर कहा कि कानून के मुताबिक जम्मू में NLU बनना चाहिए और इसे बेवजह सियासी रंग नहीं देना चाहिए.

Published at : 13 Feb 2026 10:31 PM (IST)
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
'टाइम बम के एंगल की भी जांच होनी चाहिए', अजित पवार का जिक्र कर NCP नेता का बड़ा बयान
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
Box Office Update: 'ओ रोमियो' कर रही है धमाकेदार कमाई, Border का कलेक्शन घटा, Shahid Kapoor की फिल्म से Sunny Deol का बड़ा नुकसान
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
सोने को मात देता है बांग्लादेश का कौड़ियों के भाव बिकने वाला यह गोल्ड, हर कोई खा जाता है धोखा
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
