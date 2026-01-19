जम्मू-कश्मीर में बिगड़ेगा मौसम! 22 से 28 जनवरी तक बारिश-बर्फबारी, IMD ने जारी किया अलर्ट

इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) सेंटर श्रीनगर ने एक मौसम एडवाइजरी जारी की है. जिसमें दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की चेतावनी दी गई है. इनसे 22 से 28 जनवरी के बीच जम्मू और कश्मीर और आस-पास के इलाकों में असर पड़ने की संभावना है. जिससे महीनों से चल रहा सूखा खत्म हो सकता है.

एडवाइजरी के अनुसार, पहले सिस्टम का असर 22 से 24 जनवरी तक इस क्षेत्र पर तेज गतिविधि के साथ होने की उम्मीद है, जबकि दूसरे सिस्टम का असर 26 जनवरी की रात से 28 जनवरी की सुबह तक मध्यम तीव्रता के साथ मौसम की स्थिति पर पड़ने की संभावना है.

बारिश और बर्फबारी की संभावना

इन सिस्टम के असर से, बड़े इलाके में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है, और कुछ जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है. सबसे ज्यादा गतिविधि 23 जनवरी और 27 जनवरी को होने का अनुमान है.

IMD ने कहा कि 22-24 जनवरी के दौरान, पीर पंजाल रेंज, जिसमें जम्मू डिवीजन की चिनाब घाटी और दक्षिण कश्मीर के मध्य से ऊंचे इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिसमें अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, शोपियां, गुलमर्ग, सोनमर्ग-जोजिला एक्सिस, बांदीपोरा-रजदान पास, कुपवाड़ा-साधना पास, डोडा, उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़ और रामबन जैसे इलाके शामिल हैं.

दूसरे दौर में इन इलाकों में होगी बारिश और बर्फबारी

26 से 28 जनवरी तक दूसरे दौर में, 27 जनवरी को सबसे ज्यादा गतिविधि के साथ, पीर पंजाल रेंज, जिसमें चिनाब घाटी और दक्षिण कश्मीर के मध्य से ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है. एडवाइजरी में सतह और हवाई परिवहन में संभावित रुकावट की चेतावनी दी गई है, जिसमें जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे और ऊंचे इलाकों की अन्य प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक शामिल है.

यात्रियों से लेकर पर्यटकों तक दी गई सलाह

यात्रियों, पर्यटकों और ट्रांसपोर्टरों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं. बर्फ से ढके इलाकों में रहने वाले लोगों को हिमस्खलन वाले और ढलान वाले इलाकों में जाने से बचने की चेतावनी दी गई है.

किसानों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित अवधि के दौरान सिंचाई, खाद डालने और केमिकल स्प्रे की गतिविधियों को रोक दें. IMD ने कमजोर जगहों पर भूस्खलन, मिट्टी खिसकने और 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना के बारे में भी चेतावनी दी है.