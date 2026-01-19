जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रविवार (18 जनवरी) देर रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला को प्लास्टिक की बोरी में रस्सी से बंधी हालत में पाया गया. महिला की हालत बेहद गंभीर थी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

सुनसान जगह पर बोरी देख घबराए लोग

पुलिस के मुताबिक, यह मामला जिले के तांडवाल इलाके का है. कुछ स्थानीय लोगों ने एक सुनसान जगह पर संदिग्ध हालत में पड़ी प्लास्टिक की बोरी देखी. जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बोरी को खोला गया.

महिला की हुई पहचान

बोरी खोलने पर अंदर से 45 वर्षीय महिला अजीम अख्तर मिली, जिसके हाथ-पैर रस्सी से बंधे हुए थे. महिला बेहोशी की हालत में थी और उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी. पुलिस ने बिना देरी किए महिला को बोरे से बाहर निकाला और इलाज के लिए राजौरी के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया.

बयान के बाद खुलेगा पूरा राज

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है. पुलिस के अनुसार, महिला के होश में आने और बयान दर्ज होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ और किसने इस वारदात को अंजाम दिया.

जांच में जुटी पुलिस

इस घटना के बाद पुलिस ने इलाके में जांच तेज कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि महिला को वहां किसने और क्यों छोड़ा. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके और दोषियों को जल्द पकड़ा जा सके.