जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में 30 जून से बारिश के आसार, अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम? जानें

जम्मू और कश्मीर में मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, मौसम विभाग की ओर से जम्मू और कश्मीर में आज 30 जून (सोमवार) को बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि अगले 5-6 दिन यानी 5 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश और बौछारे पड़ने की संभावनाएं हैं. मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 30 जून को मानसून से पहले की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में 30 जून को दोपहर और सुबह के समय आमतौर पर गर्म और शुष्क मौसम रहेगा. वहीं, कुछ छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश, संक्षिप्त गरज के साथ बौछारें और तेज हवाएं चलेंगी. वहीं, 30 जून के दौरान जम्मू के मैदानी इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से देर रात या सुबह के समय मानसून से पहले की बारिश होगी.

जम्मू कश्मीर: उमर अब्दुल्ला ने पंजाब के CM भगवंत मान को लिखा पत्र, इस मामले में दखल देने की मांग

1 से 5 जुलाई तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 1 से 5 जुलाई के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि 2-3 जुलाई के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश, संक्षिप्त तीव्र बारिश, गरज और तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं, 6 से 8 जुलाई के बीच आमतौर पर गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा. छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

जम्मू मंडल के कुछ स्थानों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा

मौसम विभाग ने सलाह दी है कि जम्मू कश्मीर में 30 जून तक गर्म और शुष्क मौसम रहेगा, साथ ही लू चलने जैसी स्थिति रहेगी. जम्मू मंडल के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और संक्षिप्त तीव्र बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन, कीचड़ का खतरा हो सकता है. नालों, धाराओं और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें. 2 और 3 जुलाई को कुछ निचले इलाकों में अस्थायी जलभराव रह सकता है.

1990 में हुए सरला भट मर्डर केस में 737 पन्नों की चार्जशीट, यासीन मलिक समेत कई आतंकी नामजद