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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर: उमर अब्दुल्ला ने पंजाब के CM भगवंत मान को लिखा पत्र, इस मामले में दखल देने की मांग

जम्मू कश्मीर: उमर अब्दुल्ला ने पंजाब के CM भगवंत मान को लिखा पत्र, इस मामले में दखल देने की मांग

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा पंजाब के सीएम भगवंत मान को पत्र लिखा गया है. इसमें पशुओं के वाहनों से की जा रही अवैध टैक्स वसूली को रोकने की मांग की गई है।

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 29 Jun 2026 08:55 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखकर तुरंत दखल देने की मांग की गई है. यह पत्र पंजाब से होकर जम्मू-कश्मीर जाने वाले पशुओं के वाहनों से की जा रही कथित अवैध फीस वसूली के मुद्दे को हल करने और उनकी सुचारू आवाजाही सुनिश्चित किए जाने के लिए लिखा गया है.

अपने पत्र में मुख्यमंत्री द्वारा 'ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर्स यूनियन' की चिंताओं का प्रमुखता से जिक्र किया गया है. पत्र के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है कि मवेशी मेलों से जुड़े कुछ ठेकेदार समूहों द्वारा पशुओं से लदे वाहनों को जबरन रोका जा रहा है. सभी वैध परमिट और कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद ट्रांसपोर्टरों से अवैध फीस की वसूली की जा रही है.

बताया गया है कि इन रुकावटों के कारण ट्रांसपोर्टरों को अनावश्यक देरी और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही पशु कल्याण पर भी बुरा असर डाला जा रहा है.

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उपभोक्ताओं की जेब पर डाला जा रहा है बोझ

जम्मू-कश्मीर सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला द्वारा कहा गया कि ट्रांसपोर्टरों को बिना किसी स्पष्ट कानूनी मंजूरी के रास्ते में प्रति वाहन भारी भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया कि पशुओं की आवाजाही पूरी तरह से जीएसटी (GST) से मुक्त है. इस तरह के शुल्क लगाकर पशु व्यापार पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है, जिसका सीधा असर जम्मू-कश्मीर में मांस की कीमतों पर पड़ रहा है और उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है.

पंजाब सरकार से की गई जांच की मांग

दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर जोर देते हुए उमर अब्दुल्ला द्वारा कहा गया कि यह गतिविधियां आपसी सहयोग की उस भावना के खिलाफ हैं जो दोनों सरकारों के बीच रही है. आगामी मवेशी मेलों की टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है.

अंत में, उमर अब्दुल्ला द्वारा भगवंत मान से इस पूरे मामले की जांच कराए जाने का अनुरोध किया गया है. उनसे अपील की गई है कि वैध कागजात रखने वाले ट्रांसपोर्टरों के काम में कोई गैर-कानूनी दखल न दिया जाए और पशुओं की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित किया जाए.

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Published at : 29 Jun 2026 08:53 PM (IST)
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