हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir1990 में हुए सरला भट मर्डर केस में 737 पन्नों की चार्जशीट, यासीन मलिक समेत कई आतंकी नामजद

1990 में हुए सरला भट मर्डर केस में 737 पन्नों की चार्जशीट, यासीन मलिक समेत कई आतंकी नामजद

Sarla Bhat Murder Case: 1990 में कश्मीर में आतंक के शुरुआती दौर में सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले में दायर 737 पन्नों की चार्जशीट दायर की है. लोगों में डर बैठाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 30 Jun 2026 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में 34 साल पुराने सरला भट हत्याकांड में एसआईए (SIA) ने 737 पन्नों के चार्जशीट दाखिल की है. जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी  ने सोमवार को श्रीनगर की एक स्पेशल टाडा-पोटा की विशेष अदालत में यह चार्जशीट दाखिल की गई है. इसमें जेल में बंद यासीन मलिक को अप्रैल 1990 में  नर्स सरला भट के अपहरण और हत्या का कथित मास्टरमाइंड बताया गया है.

जम्मू कश्मीर की प्रमुख जांच एजेंसियों में से एक स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने दावा किया है कि शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नर्स सरला भट्ट के अपहरण और हत्या की जांच से उग्रवाद के शुरुआती वर्षों में कश्मीरी पंडितों की अन्य अनसुलझी हत्याओं के बारे में भी नई जानकारियां मिली हैं.

जम्मू कश्मीर: उमर अब्दुल्ला ने पंजाब के CM भगवंत मान को लिखा पत्र, इस मामले में दखल देने की मांग

18 अप्रैल 1990 को हुआ था सरला भट का अपहरण

कश्मीर में विशेष अदालत में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने साल 1990 में कश्मीर में आतंक के शुरुआती दौर में सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले में दायर 737 पन्नों की चार्जशीट दायर की है. इस चार्जशीट में कहा गया है कि शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्टाफ नर्स सरला भट का 18 अप्रैल 1990 को अस्पताल के पास से अपहरण कर लिया गया था, उन्हें प्रताड़ित किया गया और बाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई. 

एजेंसी का आरोप है कि यह हत्या जेकेएलएफ उग्रवादियों की एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थी, जिसका मकसद कश्मीरी पंडित समुदाय में डर फैलाना और उन्हें घाटी से पलायन करने के लिए मजबूर करना था. जम्मू कश्मीर की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इस मामले में मलिक के अलावा खुर्शीद अहमद चालकू को कथित शूटर बताया गया है.

तीन आरोपियों की हो चुकी है मौत

साथ ही अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ सूफी उर्फ इदरीस और गुलाम मोहम्मद  का भी नाम है. इनमें से आखिरी तीन की मौत हो चुकी है, जबकि चालकू के पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर भाग जाने की बात कही गई है. एजेंसी ने कहा कि मार्च 2024 में अपने हाथ में ली गई. इस जांच में तीन दशक पुराने मामले को फिर से समझने के लिए गवाहों के बयानों, फोरेंसिक और बैलिस्टिक एनालिसिस, और दस्तावेजी व इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का सहारा लिया गया.

पुलिस ने पुराने दंड संहिता के तहत हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने जैसे आरोप लगाए हैं, साथ ही टाडा और आर्म्स एक्ट के प्रावधान भी लागू किए हैं. इस मामले को जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉ एस पी वेद ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम करार दिया है. उन्होंने कहा कि अपहृत नर्स का न केवल अपहरण और कत्ल किया गया बल्कि इससे पहले उसके साथ बार-बार गैंगरेप किया गया.

Jammu Kashmir News: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर

Published at : 30 Jun 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
SRINAGAR JAMMU KASHMIR NEWS Sarla Bhat Murder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर: उमर अब्दुल्ला ने पंजाब के CM भगवंत मान को लिखा पत्र, इस मामले में दखल देने की मांग
जम्मू कश्मीर: उमर अब्दुल्ला ने पंजाब के CM भगवंत मान को लिखा पत्र, इस मामले में दखल देने की मांग
जम्मू और कश्मीर
34 साल बाद खुलेगा राज, नर्स सरला भट हत्याकांड में यासीन मलिक पर 737 पन्नों की चार्जशीट
34 साल बाद खुलेगा राज, नर्स सरला भट हत्याकांड में यासीन मलिक पर 737 पन्नों की चार्जशीट
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर
जम्मू कश्मीर: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर
जम्मू और कश्मीर
Srinagar Weather Today: श्रीनगर में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, 1 जुलाई से झमाझम बारिश का अनुमान
श्रीनगर में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, 1 जुलाई से झमाझम बारिश का अनुमान
Advertisement

वीडियोज

लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Bharat Ki Baat : चढ़ावा चोरी से UP चुनाव में किसको होगा घाटा? | Ram Mandir Theft | Pratima Mishra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?
खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ का साइको किलर: शराब में जहर मिलाकर ली 8 लोगों की जान, पहले अपने कुत्ते पर किया मर्डर ट्रायल
छत्तीसगढ़ का साइको किलर: शराब में जहर मिलाकर ली 8 लोगों की जान, पहले अपने कुत्ते पर किया मर्डर ट्रायल
स्पोर्ट्स
Ind Vs Eng: 'इंग्लैंड दौरा रोहित शर्मा के लिए...', सुनील गावस्कर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा
Ind Vs Eng: 'इंग्लैंड दौरा रोहित शर्मा के लिए...', सुनील गावस्कर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 11: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे दूसरे मंडे भी चला 'कॉकटेल 2' का जादू, 11वें दिन खूब कूटे नोट, अब तोड़ेगी इस फिल्म का रिकॉर्ड
'वेलकम टू द जंगल' के आगे दूसरे मंडे भी चला 'कॉकटेल 2' का जादू, 11वें दिन खूब कूटे नोट
इंडिया
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
इंडिया
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
ऑटो
ऐसा क्रेज कि मिनटों में बिक गई इस Ferrari की सारी यूनिट्स, परफॉर्मेंस से फीचर्स तक जानिए सब
ऐसा क्रेज कि मिनटों में बिक गई इस Ferrari की सारी यूनिट्स, परफॉर्मेंस से फीचर्स तक जानिए सब
नौकरी
रेलवे में 6,565 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती, आवेदन 30 जून से शुरू; जानें सैलरी
रेलवे में 6,565 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती, आवेदन 30 जून से शुरू; जानें सैलरी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget