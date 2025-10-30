Video: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए BJP विधायक, NC MLA से भिड़े

जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर गुरुवार (30 अक्टूबर) की सुबह ही जोरदार हंगामा हो गया. दरअसल, बीजेपी की ओर से लगातार सदन में बाढ़ राहत पर चर्चा की मांग की जा रही थी, लेकिन स्पीकर ने इनकार कर दिया. इस बार से नाराज बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच गए और हंगामा बढ़ता चला गया. सदन में धक्का-मुक्की होने लगी और सुरक्षाकर्मियों को मौके पर स्थिति संभालने आना पड़ा.

जम्मू कश्मीर में कुछ समय पहले बड़ी त्रासदी आ गई थी. बाढ़ से केंद्र शासित प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ था. इसी को लेकर बीजेपी विधायक ने इच्छा जताई थी कि विधानसभा में बाढ़ राहत को लेकर चर्चा हो, लेकिन स्पीकर ने ऐसी चर्चा से मना कर दिया. इसके बाद बीजेपी विधायक विरोध दर्ज कराने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ नीचे आ गए.

जब विधायक वेल में आने लगे, तो बीजेपी और नेशनल कांफ्रेंस (NC) के विधायकों में नोकझोंक शुरू हो गई और फिर मार्शल को बचाव में आना पड़ा. उन्हें विधायकों को सदन से बाहर निकालना पड़ा. इसका वीडियो भी सामने आया है.

बीजेपी विधायकों द्वारा स्पीकर के फैसले के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी गई.