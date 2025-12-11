जम्मू में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान, सादी वर्दी में IG ने लिया जायजा, अधिकारियों के साथ की बैठक

जम्मू में लगातार बिगड़ रही ट्रैफिक व्यवस्था का ऑन ग्राउंड जायजा लेने के लिए बुधवार (10 दिसंबर) को प्रदेश के आईजीपी ट्रैफिक ने सादी वर्दी में बिना किसी को बताएं शहर का दौरा किया. हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान किसी ने भी ट्रैफिक के इतने वरिष्ठ अधिकारी को नहीं पहचाना. हाल ही में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शिफ्ट हुई है, जिसके साथ ही सचिवालय भी जम्मू आ गया है.

सचिवालय में काम करने वाले सैकड़ो कर्मचारी अपने परिवारों के साथ इस समय जम्मू आए हैं, जिसके कारण यहां की सड़कों पर यातायात एकदम बढ़ गया है. ठंड होने के कारण शाम के समय अधिकतर लोग अपनी कार में ही बाहर निकलते हैं, जिससे जम्मू की सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या अचानक बढ़ गई है.

ट्रैफिक बढ़ने से जम्मू की सड़कों पर जाम

जम्मू की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने से शहर में कई जगहों पर जाम की स्थिति बन जाती है. बुधवार (10 दिसंबर) देर शाम ट्रैफिक स्थिति का ऑन ग्राउंड जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर ट्रैफिक के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोहम्मद सुलेमान सालरिया सादी वर्दी में बिना अपनी सरकारी काफिले के साथ निकले. उन्होंने एक आम नागरिक की तरह शहर के उन इलाकों को दौरा किया जहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है.

ट्रैफिक आईजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक

शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का ऑन ग्राउंड निरीक्षण करने के बाद उन्होंने देर शाम ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की. ट्रैफिक विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक इस बैठक में आईजीपी ने जम्मू शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने और कुल मिलाकर आवाजाही को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया.

भीड़भाड़ वाले पॉइंट्स की पहचान करने के निर्देश

आईजीपी ट्रैफिक ने भीड़भाड़ वाले सभी पॉइंट्स की पहचान करने, उनके असली कारणों का विश्लेषण करने और गाड़ियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए व्यावहारिक और समयबद्ध उपाय लागू करने के लिए कड़े निर्देश दिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रैफिक अधिकारियों को समस्या-समाधान का तरीका अपनाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर बाधा को समन्वित फील्ड कार्रवाई के माध्यम से हल किया जाए.

ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी पर जोर

इस बैठक में उन्होंने खासकर पीक आवर्स के दौरान और संवेदनशील चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने, यात्रियों की मदद करने और अनुशासन लागू करने के लिए ट्रैफिक अधिकारियों की लगातार मौके पर मौजूदगी जरूरी है.