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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर में 8वीं मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण, हजारों श्रद्धालु निकले सड़कों पर, पारंपरिक रास्ते की इजाजत

श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण, हजारों श्रद्धालु निकले सड़कों पर, पारंपरिक रास्ते की इजाजत

Shrinagar News In Hindi: श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम का जुलूस गुरु बाजार से शुरू होकर डलगेट पर समाप्त हुआ. हजारों श्रद्धालु शामिल, प्रशासन ने चौथे वर्ष पारंपरिक रास्ते की इजाजत दी, जुलूस शांतिपूर्ण रहा.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 24 Jun 2026 12:47 PM (IST)
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श्रीनगर में मुहर्रम का शोक आज शांति के साथ मनाया गया. श्रीनगर शहर में 8वीं मुहर्रम का जुलूस सुबह गुरु बाजार से शुरू होकर जहांगीर चौक, मौलाना आजाद रोड होते हुए डलगेट पर समाप्त हुआ. जुलूस में शामिल हजारों लोग काले झंडे लेकर कर्बला की घटना की याद में शोक व्यक्त करते नजर आए.

यह लगातार चौथा वर्ष है जब प्रशासन ने शहर के बीच से गुजरने वाले पारंपरिक रास्ते पर मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति दी है. जुलूस सुबह जल्दी शुरू किया गया ताकि आम जनजीवन पर कम प्रभाव पड़े. जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं ने शिया परंपरा के अनुसार मातम किया. रास्ते में कई जगहों पर ईरान के झंडे और धार्मिक नेताओं की तस्वीरें भी दिखाई दीं.

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सुरक्षा के कड़े इंतजाम, शांतिपूर्ण रहा जुलूस

पुलिस और प्रशासन ने जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. पुलिस ने जुलूस की अनुमति देते हुए सख्त शर्तें जारी की थीं, जिनमें देश-विरोधी नारेबाजी, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली गतिविधियां और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान न करने की हिदायत शामिल थी.

ट्रैफिक व्यवस्था पर असर

ट्रैफिक विभाग ने पहले से ही एडवाइजरी जारी कर जुलूस रूट की जानकारी दी थी. कई जगहों पर वॉलंटियर्स ने जुलूस में शामिल लोगों को पानी पिलाया और गर्मी से राहत के लिए पानी के स्प्रिंकलर भी लगाए गए. जुलूस समाप्त होने के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो गया.

सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश

इस बार जुलूस की अनुमति और उसके शांतिपूर्ण आयोजन को स्थानीय स्तर पर सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि शांति बनाए रखते हुए धार्मिक आयोजनों की अनुमति दी जा रही है. मुहर्रम के शेष दिनों में भी इसी तरह सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. श्रीनगर के अलावा घाटी के अन्य जिलों में भी मुहर्रम के जुलूस निकाले गए, जहां स्थानीय प्रशासन ने समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की.

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Published at : 24 Jun 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
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